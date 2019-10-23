Trump'tan Türkiye açıklaması: 'Talimatı verdim'

ABD Başkanı Donald Trump gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.

Suriye’den çıkıyoruz. 30 gün süreyle kalmamız gerekiyordu ama bu neredeyse 10 yıl önceydi

Ortadoğu'daki savaşlar için 9 trilyon dolar harcadık fakat tüm bu çabalardan sonra bile Ortadoğu daha güvenli bir yer değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini seven ve güzel işler yapan bir adam. Yakın zamanda bir araya gelebiliriz.

Erdoğan ile çok iyi ilişkimiz var. Erdoğan ile çok kısa içinde bir araya gelebiliriz." dedi.