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Yaşam Hatay'da 6 katlı bina saniyeler içinde yıkıldı! İş makinesi dokundu, ağır hasarlı bina yerle bir oldu
Yaşam

Hatay'da 6 katlı bina saniyeler içinde yıkıldı! İş makinesi dokundu, ağır hasarlı bina yerle bir oldu

Yeniakit Publisher
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Defne ilçesinde mahkeme süreci tamamlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla saniyeler içinde çöktü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan 6 katlı yapı, depremde aldığı ağır hasarın ardından riskli yapı statüsünde değerlendirildi. Yargı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bina için yıkım kararı kesinleşti.

Kararın ardından bölgede enkaz kaldırma ve kontrollü yıkım çalışmaları hız kazandı. Ekipler, güvenlik önlemleri eşliğinde binanın çevresini tahliye ederek çalışmalara başladı.

İŞ MAKİNESİYLE KONTROLLÜ YIKIM

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından iş makinesi binaya müdahale etti. Yapıya verilen darbelerle birlikte bina kısa sürede çökerken yıkım, kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Yıkım anında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediği bildirildi.

BİNA SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU

İş makinesinin müdahalesiyle başlayan yıkım süreci, binanın hızla çökmesiyle sonuçlandı. 6 katlı yapı kısa süre içinde tamamen enkaz haline gelirken, çevrede güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu.

Bölgedeki vatandaşlar, yıkım anını cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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