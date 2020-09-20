Trump'tan TikTok anlaşması kararı

Sosyal medya uygulaması TikTok ile ilgili açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'deki kolunun Walmart-Oracle ortaklığına satılacak olmasını yorumlarken, anlaşmanın ABD için iyi olacağını ve ulusal güvenliğin korunacağını söyledi.

Trump, 3 Ağustos tarihinde yapmış olduğu açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı için Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayacağını ilan etmişti.

Başkan Trump, 6 Ağustos'ta ise ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını engelleyen kararnameleri imzalamıştı.