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Trump'tan 'tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz' açıklaması

ABD Başkanı Trump, İran'a olası bir müdahale konusunda, "Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur." diye söyledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 08:17
Trump'tan 'tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinin Meksika sınırında inşası devam eden sınır duvarında incelemelerde bulundu, buradaki süreç hakkında gazetecileri bilgilendirdi. 

İran'a olası bir askeri müdahale konusunda Trump, "Orta Doğu'da neler olacağını zamanında göreceğiz. Bir müdahalede bulunmak her zaman kolaydır. Tek bir telefonla herhangi bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur." ifadesini kullandı.

"Bolton gibi insanlar Irak'a girmek istedi ve işler çok yolunda gitmedi"

Trump, geçen hafta görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını vurgulayarak, "Bolton gibi insanlar Irak'a girmek istedi ve işler çok yolunda gitmedi. Bataklığa saplandılar. Orta Doğu'da polis olduk. Bu korkunçtu." diye konuştu.

Sınıra inşa edilen duvar ile güney sınırındaki yasa dışı göçmen krizini çözeceklerini vurgulayan Trump, "Artık daha fazla insan gelemeyecek." dedi.

 

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 08:17
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. İran
  3. Orta Doğu
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

  • ................5 dk önce
    Girerken yavaş gir trump...bir telefonla randevu evine mi giriyon...Dikkat et orası bir avuç ıraka, askeri olmayan suriyeye, savaştan çıkmış afganistana benzemez...dikkat et trumpp.etttt

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