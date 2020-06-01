Trump'tan tehdit gibi paylaşım: Seni görüyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, protestolar sırasında bir göstericiye para verdiği iddia edilen kişiyi paylaşarak "Anarşistler, seni görüyoruz!" ifadelerini kullandı.
ABD’de George Floyd'un öldürülmesinin ardından eylemlerin dozu artarken yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikalı milyarder George Soros'un eylemcilere para aktardığı öne sürülürken, olaya ilişkin bazı görüntüler ortaya çıktı.
'Protestoculara para veriliyor' iddiası
Ortaya çıkan görüntü ise iddiaları destekler gibi... Protestolar sırasında bir kişinin, gösteriyi yapan başka bir kişiye para verdiği iddia edildi.
Trump'tan tehdit gibi paylaşım!
Videonun ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı ve "Anarşistler, seni görüyoruz!" ifadesini kullandı.