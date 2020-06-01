  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Trump'tan tehdit gibi paylaşım: Seni görüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, protestolar sırasında bir göstericiye para verdiği iddia edilen kişiyi paylaşarak "Anarşistler, seni görüyoruz!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 21:57:00 - 2020-06-01 22:01:39

ABD’de George Floyd'un öldürülmesinin ardından eylemlerin dozu artarken yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikalı milyarder George Soros'un eylemcilere para aktardığı öne sürülürken, olaya ilişkin bazı görüntüler ortaya çıktı.

'Protestoculara para veriliyor' iddiası

Ortaya çıkan görüntü ise iddiaları destekler gibi... Protestolar sırasında bir kişinin, gösteriyi yapan başka bir kişiye para verdiği iddia edildi.

Trump'tan tehdit gibi paylaşım!

Videonun ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı ve "Anarşistler, seni görüyoruz!" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı