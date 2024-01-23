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Dünya Trump'tan tarihi itiraf: Milyonlarca insanı öldürdük! Orta Doğu'ya dönüyoruz
Dünya

Trump'tan tarihi itiraf: Milyonlarca insanı öldürdük! Orta Doğu'ya dönüyoruz

Yeniakit Publisher
2024-01-23 21:35:00 -

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin son yaşanan gelişmelerle yeniden Orta Doğu'ya girdiğini belirterek, '9 trilyon dolar harcadık, bizim tarafımız da dahil olmak üzere milyonlarca insanı öldürdük.' itirafında bulundu.

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçim yarışı devam ederken Cumhuriyetçi Partinin ön seçimleri için mücadele veren eski ABD Başkanı Donald Trump'ın itiraf niteliğindeki son açıklamaları gündeme oturdu.

ABD'nin son yaşanan gelişmelerle yeniden Orta Doğu'ya girdiğini ifade eden Trump daha önce "9 trilyon dolar harcadık, bizim tarafımız da dahil olmak üzere milyonlarca insanı öldürdük." dedi.

İşte Trump'ın o sözleri:

Terörün ülkemize girmesini engellemek istiyorduk ama bunu yapmak istemediğim için bu konuda konuşamıyordum. Ve ertesi gün bir şey oldu. Böylece 4 yıl boyunca ağzımı bu konuda kapalı tuttum. Ama şimdi her zaman bu konu hakkında konuşuyorum. Hiç saldırıya uğramadık. Dünya ticaret merkezimiz yoktu. Gördüğünüz gibi saldırılar olmadı ve kesinlikle diğer ülkelerdeki gibi saldırılara sahip olmadık.

"Orta Doğu'ya yeniden dahil oluyoruz"
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Ve bu arada şimdi Orta Doğu'ya tekrar dahil oluyoruz. Bakın neler oluyor. Siz de dahil oluyorsunuz. İşte yine Orta Doğu'ya gidiyoruz. 9 trilyon dolar harcadık, bizim tarafımız da dahil olmak üzere milyonlarca insanı öldürdük. Onların tarafı milyonlarda insan, 9 trilyon... Hiçbir şey. Ölümümüz var, kanımız var, hiçbir şeyimiz yok. Ve dedikleri gibi kanımızı ve hazinemizi harcadık. Kanımızı ve hazinemizi harcadık. Ve Kanımız hazinemizden daha önemli. O zaman bu bir utanç. DEAŞ'ı yenmem utanç verici. Haklısın. Bunu söylediğin için teşekkür ederim. Haklısın. ben de ona geliyordum. Ama o çok iyi. Çok zekidir. Bu taraftan. Teşekkür ederim. Başardık. DEAŞ'ın canına okuduk. Dört ila beş yıl sürmesi gerekiyordu fakat biz dört ayda hallettik.

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