Trump'tan sürpriz karar: Ulusal Muhafızlar üç büyük şehirden çekiliyor!
Dünya

Trump’tan sürpriz karar: Ulusal Muhafızlar üç büyük şehirden çekiliyor!

Giriş Tarihi:
Trump’tan sürpriz karar: Ulusal Muhafızlar üç büyük şehirden çekiliyor!

ABD Başkanı Donald Trump; Chicago, Los Angeles ve Portland’da görev yapan Ulusal Muhafız birliklerinin geri çekilmesi talimatını verdi. Kararı duyururken demokrat belediye başkanlarını hedef alan Trump, "Biz olmasaydık bu şehirler yok olacaktı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla asayişi sağlamak amacıyla şehirlere sevk edilen Ulusal Muhafızların görev süresinin dolduğunu açıkladı. Trump, birliklerin çekilmesiyle birlikte bu şehirlerdeki suç oranlarının yeniden tırmanabileceği uyarısında bulundu.

"BELEDİYE BAŞKANLARI BECERİKSİZ"

Federal hükümetin müdahalesi sayesinde suçun büyük ölçüde azaldığını savunan Trump, yerel yönetimlere ağır suçlamalarda bulundu. Chicago, Los Angeles ve Portland'ın demokrat belediye başkanları ile valilerini "beceriksiz" olarak nitelendiren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Federal hükümet devreye girmeseydi bu şehirler yok olacaktı. Bu vatanseverler sayesinde büyük ilerleme kaydedildi. Buna rağmen gitmemizi istemeleri inanılır gibi değil."

GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

Birliklerin çekilmesine rağmen kapıyı açık bırakan Trump, suç oranlarının tekrar artması durumunda "çok daha güçlü bir şekilde" geri dönebileceklerini belirtti. Kararın ardından Pentagon'un çekilme takvimini başlatması bekleniyor.

 

