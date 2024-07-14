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Gündem Trump'tan suikast sonrası ilk açıklama
Gündem

Trump'tan suikast sonrası ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-14 10:39:00 - 2024-07-14 10:43:44
Trump'tan suikast sonrası ilk açıklama

Seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump, hissettiklerini ilk kez açıkladı.

Miting sırasında kulağından vurulan Donald Trump ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı. Saldırı sırasındaki hislerini anlatan Trump, "Ülkemizde böyle bir eylemin gerçekleşmesi inanılmaz" dedi.

"SAĞ KULAĞIMI DELDİ"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünya tarihine geçen bu suikast teşebbüsü sonrası ilk açıklamasında, "Bir kurşunla vurulduğunu ve kurşunun sağ kulağının üst kısmını delip geçtiğini" ifade etti.

"ÇOK FAZLA KANAMA OLDU"

Trump, kendine ait Truth adlı sosyal mecran üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumda bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım ve kurşunun derimi parçaladığını hissettim. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Hızlı karşılıkları için Gizli Servis elemanlarına ve kolluk güçlerine teşekkür eden Trump, "En önemlisi, mitingde hayatını kaybeden kişinin ailesine ve ağır yaralanan bir başka kişinin ailesine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Donald Trump mesajında, "Ülkemizde böyle bir eylemin gerçekleşmesi inanılmaz. Şu anda ölü olan saldırgan hakkında hiçbir şey bilinmiyor" diye ekledi. Trump "Tanrı Amerika'yı kutsasın" mesajıyla paylaşımını sonlandırdı.
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