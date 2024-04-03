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Dünya Trump'tan şok sözler! "Onlar insan değil, hayvan"
Dünya

Trump'tan şok sözler! "Onlar insan değil, hayvan"

Yeniakit Publisher
2024-04-03 18:43:00 -
Trump'tan şok sözler! "Onlar insan değil, hayvan"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık yarışı çerçevesinde ziyaret ettiği Michigan eyaletinde, ülkeye yasa dışı yollardan girerek cinayet gibi suçlara karışan düzensiz göçmenler için "Onlar insan değil, onlar hayvan." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık yarışı çerçevesinde ziyaret ettiği Michigan eyaletinde, ülkeye yasa dışı yollardan girerek cinayet gibi suçlara karışan düzensiz göçmenler için "Onlar insan değil, onlar hayvan." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Trump, Michigan'daki seçim konuşmasında bir grup polis memuruyla fotoğraf çektirirken, suçla mücadele konularındaki aksaklıklara değindi ve ABD'de bir kız öğrenciyi "barbarca" öldüren düzensiz göçmenleri "hayvan" diye nitelendirdi.

Trump, "Georgia'da, 22 yaşındaki hemşirelik öğrencisi, yasa dışı bir göçmen hayvan tarafından barbarca öldürüldü. Demokratlar, 'Lütfen onlara hayvan demeyin, insan deyin' dedi. 'Onlar insan değil' dedim. Onlar insan değil, onlar hayvan." ifadelerini kullandı.

Ülkenin güney sınırındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliği konusunda ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştiren Trump, "5 Kasım'daki seçimi kazanamazsak ülkemizin yok olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Trump, seçim konuşmalarının bir çoğunda, Meksika sınırını yasa dışı yollardan geçen göçmenler arasında, ülkelerindeki hapishane ve akıl hastanelerinden kaçan pek çok "katil, uyuşturucu satıcısı, akıl hastası ve terörist" olduğunu ve bu kişilerin ABD'de şiddet içeren suçları körüklediğini iddia ediyor.
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ABD'nin Georgia eyaletinde 22 Şubat'ta, hemşirelik öğrencisi, 22 yaşındaki Laken Riley'in Venezuela uyruklu bir düzensiz göçmen tarafından öldürüldüğü haberi, ülke medyasında gündem olmuş ve göçmen karşıtlarının tepkisini çekmişti.

Geçen ay, Michigan eyaletinde, 25 yaşındaki Ruby Garcia da ABD'de yasa dışı şekilde bulunduğu iddia edilen biri tarafından öldürülmüştü.

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