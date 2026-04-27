Trump’tan şok Epstein çıkışı: "Kimseye tecavüz etmedim O işler sizin arkadaşlarınızın işi"

Röportaj sırasında sunucu Norah O’Donnell, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine saldırı girişiminde bulunan zanlı Cole Tomas Allen’ın notlarını canlı yayında okudu. Notlarda yer alan “tecavüzcü” ve “pedofili” ifadelerinin kendisine yöneltilmesi üzerine Trump adeta ateş püskürdü.

Sunucuya hitaben, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim. Bunu okuduğunuz için utanmalısınız" diyen Trump, bu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak nitelendirdi.

Medyayı hedef aldı: "Korkunç insanlarsınız"

Trump, sunucunun bu notları okuyacağını bildiğini belirterek medya kuruluşlarını hedef tahtasına koydu. "O bölümü okuyacağınızı biliyordum çünkü siz korkunç insanlarsınız" diyen Trump, hakkındaki iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını ve bu konulardan tamamen aklandığını savundu.

Epstein dosyasıyla karşı atak

Açıklamalarında adı sık sık skandallarla anılan Jeffrey Epstein konusuna da değinen Trump, suçlamaları reddetmekle kalmayıp karşı tarafa yüklendi. Trump, Epstein dosyalarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu işlere bulaşanlar karşı tarafta oturan sizin arkadaşlarınızdır."

ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında milyonlarca sayfalık yeni belgeyi kamuoyuna sunduğu bir dönemde gelen bu açıklama, Washington koridorlarında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.