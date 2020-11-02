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Dünya Trump'tan seçimlere saatler kala olay açıklama!
Dünya

Trump'tan seçimlere saatler kala olay açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, yarın yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde anketlerin doğruyu yansıtmadığını ifade etti ve “Yine de kazanacağız” dedi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük şehirler, yaklaşan başkanlık seçimlerinin ardından olası protestolara hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 23:14:00 -
Trump'tan seçimlere saatler kala olay açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD eski Başkan Yardımcısı ve ABD Başkan Adayı Joe Biden, yarın yapılacak Başkanlık seçiminde yarışacak.

Trump, seçim sonuçlarına ilişkin yayınlanan anketlerin doğruyu yansıtmadığını ifade ederek, "Sahte anketlere bakıyorum. Yine de kazanacağız. Gerçek anketlere göre her şehirde iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

Olası protestolar için güvenlik önlemi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük şehirler, yaklaşan başkanlık seçimlerinin ardından olası protestolara hazırlanıyor.

Washington DC ve New York'taki banka, mağaza, otel ve iş yerlerinin pencereleri ahşap panellerle kaplanırken, birçok binanın etrafına ahşap çitler dikildi. Boston, Philadelphia ve San Francisco Körfez Bölgesi dahil olmak üzere ülke genelindeki diğer şehirlerde de benzer hazırlıklar yapıldı.

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