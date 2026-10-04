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Dünya Trump’tan saat değişikliğine son verme çağrısı: Senato’ya ve Cotton’a yüklendi
Dünya

Trump’tan saat değişikliğine son verme çağrısı: Senato’ya ve Cotton’a yüklendi

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Trump’tan saat değişikliğine son verme çağrısı: Senato’ya ve Cotton’a yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, yılda iki kez saatlerin değiştirilmesini sona erdirecek yasa tasarısının Senato’da kabul edilmesini istedi. Düzenlemenin Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton tarafından engellendiğini savunan Trump, uygulamanın ekonomiye ve günlük yaşama zarar verdiğini öne sürdü.

ABD’de yaz-kış saati uygulamasının kaldırılmasına ilişkin tartışma, Trump’ın Senato’ya yönelik çağrısıyla yeniden gündeme geldi. Ohio’daki mitingine gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, saatlerin ileri ve geri alınmasına son verilmesi gerektiğini söyledi.

“Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz.” diyen Trump, mevcut sistemin insanların yaşam düzenini bozduğunu ve ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini savundu.

ABD Başkanı, söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savunarak, "Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Toplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını anlatan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'a yüklendi.

Söz konusu yasa tasarısının daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçtiğini anımsatan Trump, "Temsilciler Meclisi bunu yüzde 80'in üzerinde bir oy oranıyla kabul etti. Tasarı bir süredir Senato'da bekliyor ve umarım Tom Cotton'ı harekete geçirebiliriz. Tom Cotton tasarıyı engelliyor, bunu yapmamalı." diye konuştu.

Dün sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere, "Cotton'a söz konusu tasarıyı engellememesi" konusunda baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu.

ABD'de 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde uygulanan yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde uygulanıyor.

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