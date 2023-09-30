Trump'tan olay Biden taklidi! Salon kahkahalara boğuldu

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşına rağmen 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı dillendirmesi sebebiyle Cumhuriyetçilerin aday adaylarından ve eski Başkan Donald Trump tarafından tiye alınıyor.

Kaliforniya'da Cumhuriyetçi üyelere hitap eden Trump, Biden'ın zaman zaman katıldığı etkinliklerde yönünü kaybetmesiyle ilgili taklit yaptı.

Trump, "Neredeyim ben?" diyerek etrafa baktı. Kaliforniya'nın Demokrat Valisi Gavin Newsom'a da seslenen Trump, Biden'ın yerine aday olması gerektiğini söyledi. Trump, buna gerekçe olarak mevcut ABD Başkanı'nın seçimlere katılamayacak durumda olmasını gösterdi.

"DEMOKRATLAR, DUŞ ALAMADIKLARI İÇİN KOKUYORLAR"

Donald Trump ayrıca Beverly Hills'teki "zengin insanların" yeterince duş almalarını engelleyen katı su yasaları nedeniyle "koktuklarını" iddia etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trump şunları söyledi:

Kaliforniya, bir zamanlar Amerika'nın başarısının sembolüydü. Şimdi ise eyaletinizi yöneten radikal sol faşistler, Marksistler ve kötü insanlar yüzünden ulusumuzun düşüşünün sembolü haline geldi.7