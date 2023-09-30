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Dünya Trump'tan olay Biden taklidi! Salon kahkahalara boğuldu
Dünya

Trump'tan olay Biden taklidi! Salon kahkahalara boğuldu

Yeniakit Publisher
2023-09-30 16:00:00 - 2023-09-30 16:06:05

Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın zaman zaman katıldığı etkinliklerde yönünü kaybetmesini taklit etti. Trump’ın konuşmasını dinleyenler kahkahalara boğuldu.

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşına rağmen 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı dillendirmesi sebebiyle Cumhuriyetçilerin aday adaylarından ve eski Başkan Donald Trump tarafından tiye alınıyor.

Kaliforniya'da Cumhuriyetçi üyelere hitap eden Trump, Biden'ın zaman zaman katıldığı etkinliklerde yönünü kaybetmesiyle ilgili taklit yaptı.

Trump, "Neredeyim ben?" diyerek etrafa baktı. Kaliforniya'nın Demokrat Valisi Gavin Newsom'a da seslenen Trump, Biden'ın yerine aday olması gerektiğini söyledi. Trump, buna gerekçe olarak mevcut ABD Başkanı'nın seçimlere katılamayacak durumda olmasını gösterdi.

"DEMOKRATLAR, DUŞ ALAMADIKLARI İÇİN KOKUYORLAR"

Donald Trump ayrıca Beverly Hills'teki "zengin insanların" yeterince duş almalarını engelleyen katı su yasaları nedeniyle "koktuklarını" iddia etti.
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Trump şunları söyledi:

Kaliforniya, bir zamanlar Amerika'nın başarısının sembolüydü. Şimdi ise eyaletinizi yöneten radikal sol faşistler, Marksistler ve kötü insanlar yüzünden ulusumuzun düşüşünün sembolü haline geldi.7

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