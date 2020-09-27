Trump'tan öğrenci vizelerine kısıtlama planı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen yabancı öğrencilere verilen vizelere kısıtlama getirmeyi düşünüyor.
Medyada yer alan haberlerde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump yönetiminin yabancı öğrencilerin vizelerine 4 yıla kadar sabit süre getirmeye planlıyor.
ABD İç Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan plana göre, Dışişleri Bakanlığının teröre destek veren ülkeler listesinde olan yerlerden gelen yabancı öğrencilerin vizesinin ise iki yıl ile sınırlandırılması teklif ediliyor.
Şimdiki uygulamada vize alan öğrenciler eğitimlerini tamamlayana kadar vizeleri geçerli oluyor.
Söz konusu düzenleme yürürlüğe girerse ''F'', ''J'' ve ''I'' kategorilerindeki vize sahipleri olumsuz etkilenecek.
Düzenlemenin ABD'deki yabancı gazeteciler için de geçerli olacağı belirtiliyor.