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Seçim 2019 Sayfası

Trump'tan o soruya kaçamak yanıt! 'Hiçbir şey bilmiyorum'

ABD Başkanı Trump, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın tutuklanmasına ilişkin, "Wikileaks hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu benim işim değil." dedi.

12 Nisan 2019 Cuma 06:28
Trump'tan o soruya kaçamak yanıt! 'Hiçbir şey bilmiyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanması hakkında, "Wikileaks hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu benim işim değil." ifadesini kullandı.

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 3 yıl önce "Wikileaks'e aşığım" yorumu nedeniyle eleştirileri üzerine çeken Trump'a bir gazeteci, Assange'ın tutuklandığını anımsatarak, "Wikileaks'i hala seviyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Trump, soruya, "Wikileaks hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu benim işim değil." yanıtını verdi.

"Assange ile ilgili yapılması gereken şeyler olduğunu biliyorum." diyen Trump, bu konuyla Adalet Bakanı William Barr'ın ilgileneceğinin altını çizdi.

Trump'ın yanıtı Amerikan basınında, "Trump, Assange sorusuna kaçamak yanıt verdi." yorumuna yol açtı.

Wikileaks ve 2016 seçimleri

2016 başkanlık seçimlerinden birkaç ay önce WikiLeaks, Demokrat Partinin sürücülerinden 20 bin elektronik postayı yayınlamıştı.

Bu belgeleri sızdırarak ABD seçimlerine karışmakla suçlanan WikiLeaks kurucusu Assange, Hillary Clinton'ın ekibinin Demokrat Parti aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın aday olmaması konusunda çeşitli komplolara karıştığına ilişkin elektronik postaları kamuoyuyla paylaşmıştı.

WikiLeaks tarafından sızdırılan belgeler arasında ayrıca Clinton'ın, Dışişleri Bakanlığından ayrıldıktan sonra Wall Street şirketlerine ücret karşılığı yaptığı konuşmaların metinleri de yer almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya döneminde danışmanlığını yapan ve Rusya soruşturması kapsamında ocak ayında gözaltına alınan Roger Stone hakkında hazırlanan iddianamede de Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanmıştı.

İddianamede, Stone'un, Rus bilgisayar korsanlarıyla veya Wikileaks ile iş birliği iddiasına yer verilmezken, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğu öne sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 06:28
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