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Dünya Trump'tan mahkeme açıklaması: Zaten kararını vermiş
Dünya

Trump'tan mahkeme açıklaması: Zaten kararını vermiş

Yeniakit Publisher
2023-10-03 03:24:00 -
Trump'tan mahkeme açıklaması: Zaten kararını vermiş

ABD eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki sivil dolandırıcılık davasının duruşmasının ardından yaptığı açıklamada yanlış bir şey yapmadığını belirterek bunun 'seçime müdahale' olduğunu söyledi.

ABD eski Başkanı Donald Trump hakkındaki sivil dolandırıcılık davası kapsamında New York'ta hakim karşısına çıktı. Savcılık avukatlarından Kevin Wallace'in, Trump'ın ekibinin daha uygun kredi almak için değerini yüksek gösterdiği gayrimenkullerinin listesini sunduğu duruşmada, Trump ve ekibi davaya konu ticari faaliyetlerle ilgili soruları yanıtlayarak iddiaları reddetti. Duruşma arasında gazetecilere verdiği demeçte Yargıç Arthur Engoron'a tepki gösteren Trump, "Zaten kararını vermiş bir yargıçla aylarca burada birlikte olacağız. Bu saçma." dedi. Engoron'u "meslekten ihraç edilmesi gereken bir yargıç" olarak niteleyen Trump, Engoron'un başkanlık seçimine müdahale ettiğini iddia ederek bunun suç olduğunu ifade etti.

"Seçime müdahale"

Duruşma ardından bir kez daha gazetecilere açıklama yapan Trump "yanlış bir şey yapmadığını" söyledi. Hakkındaki dolandırıcılık iddialarına atıfla, "Bankalar işimizi sevdi, anlaşmalarımızı sevdi, dolandırılmadılar. Çok para kazandılar ve beni çok iyi bir müşteri olarak gördüler" diyen Trump, davanın 2024 seçimlerine müdahale etme çabalarının bir parçası olduğunu yineledi. Duruşmada geçirdiği zamanın seçim kampanyasını yürütmesini engellediğine dikkat çeken Trump, "Iowa, New Hampshire, Güney Carolina veya birçok başka yerde olabilecekken, tüm gün boyunca adliyede oturuyorum. Bu, ülkemiz için korkunç bir durum" şeklinde konuştu. Trump, "Bu seçime müdahaledir" ifadelerini kullandı.

Davayı "cadı avı" olarak nitelendirmişti

Trump, çocukları, Trump Organization ve bazı yöneticileri ile birlikte banka kredileri ve sigorta işlemlerinde daha iyi ticari şartlar elde etmek için mal varlıklarının değerini yüksek göstermek ve 10 yıl boyunca yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanmıştı.

Savcılığın 250 milyon dolar para cezası ve Trump’ın New York'taki ticari faaliyetlerine yasak talep ettiği davanın duruşması öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, davayı “cadı avı” olarak nitelendirmişti. “Sahtekar bir yargıcın huzuruna çıkmam gerekiyor” diyen Trump, davayı açan New York Başsavcısı Letitia James’i ise "ırkçı" olmakla itham etmişti. Trump, James’in kendisine karşı bir kan davası yürüttüğünü öne sürmüştü.

Başsavcısı James: "Davamız kanıtlanacak"

Başsavcısı James ise yaptığı açıklamada, "Ne kadar paranız olursa olsun hiç kimse kanunların üstünde değildir. Yasa hem güçlü hem de hassas ve bugün mahkemede davamız kanıtlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın iş kayıtlarında tahrif, iş kayıtlarında tahrif amacıyla komplo kurmak, sahte mali bilanço beyanı, sahte mali bilanço beyanı amacıyla komplo kurmak, sigorta dolandırıcılığı ve sigorta dolandırıcılığı amacıyla komplo kurmak suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu davanın 22 Aralık'a dek sürmesi bekleniyor.
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Kaynak: İHA

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