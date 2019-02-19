Trump'tan Maduro ve askerlerine küstah tehdit! Hayatlarını riske atıyorlar

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Venezuelalı Amerikalılarla bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ordusu'nda görev yapan askerleri ve Maduro destekçilerini, üstü kapalı olarak tehdit etti.

Burada yaptığı konuşmada Trump, ağırlıklı olarak Maduro'nun meşru lider olmadığı ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun meşru devlet başkanı olduğu şeklindeki Amerikan tezlerini yineledi.

"Juan Guaido'nun ve Venezuela halkının yanındayız. Artık sadece Venezuela'da değil, Nikaragua ve Küba'da da sosyalizmin ve komünizmin sayılı günleri kaldı." ifadelerini kullanan Trump, konuşmasında birçok kez "ABD'nin asla komünist bir ülke haline gelmeyeceğini" söyledi.

"Hayatlarını riske atıyorlar"

Şu ana kadar Maduro'nun yanında duran Venezuela ordusuna ilişkin ilk kez keskin ifadeler kullanan Trump, "üstü kapalı" bir biçimde ordunun üst kademesini tehdit etti.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezuela'nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar. Eğer Maduro'yu desteklemeyi seçerseniz artık güvenli bir sığınak veya kolay bir çıkış bulamayacaksınız. Her şeyi kaybedeceksiniz."

Venezuela için barışçıl bir güç devri istedikleri değerlendirmesinde bulunan Trump, bununla birlikte tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

"Venezuela'da sosyalizm ölüyor"

Konuşmasında diğer Latin Amerika ülkelerine de değinen ve bu ülkelerde de Venezuela'nın yaşadığına benzer süreçler yaşanabileceğini ima eden Trump, "Venezuela'da ve batı yarımküre boyunca sosyalizm ölüyor, özgürlük, refah ve demokrasi yeniden doğuyor." dedi.

Trump ayrıca Venezuela dışında Nikaragua ve Küba'da da "özgürlük ve demokrasi yolunun güçlendiği" yorumunu yaptı.

ABD'nin gönderdiği insani yardımların Venezuela'ya girişine izin vermeyen Maduro yönetimini sert sözlerle eleştiren Trump, ülkedeki yoksulluktan Maduro'yu sorumlu tuttu.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.