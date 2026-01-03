  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail'den İHA ile suikast girişimi

Rusya'dan flaş Maduro açıklaması

İran’da protesto, ABD’den tehdit: Tahran’dan sert uyarı

Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu

Sinsi planın taşları döşeniyor! Şeytan ABD'den Maduro'ya suç duyurusu

Haydut darbe yaptı, kukla makam istedi! Maduro'nun koltuğuna talip biri çıktı

Uyuşturucu bahane, petrol şahane! Lopez ABD’nin kirli planını ifşa etti: ABD’nin haydut saldırısını durdurun

Ankara taşınacak mı? Mamdani’den Mansur’a! Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahı

Akbabalar üşüştü! İspanya’dan ABD’ye ilk teklif

Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar
Dünya Trump’tan Maduro operasyonu açıklaması: “Adeta bir TV dizisi gibi izledim!”
Dünya

Trump’tan Maduro operasyonu açıklaması: “Adeta bir TV dizisi gibi izledim!”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’tan Maduro operasyonu açıklaması: "Adeta bir TV dizisi gibi izledim!"

ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği ve 16 yıllık Maduro rejimine son veren baskının yankıları sürüyor. Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın operasyonu canlı takip ettiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaşırken; Trump, operasyonun hızı ve şiddetini "muhteşem bir diziye" benzetti.

Dünya, 3 Ocak sabahı Karakas’ın en az 7 noktasından yükselen patlama sesleriyle sarsıldı.

ABD ordusunun gerçekleştirdiği "Güney Mızrağı" operasyonuyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ikametgahlarından alıkonularak ülke dışına çıkarıldı.

Beyaz Saray, operasyonun ardından Trump’ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte saldırı anlarını anbean takip ettiği fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

"BİR DİZİ GİBİYDİ, HIZI VE ŞİDDETİ MUHTEŞEMDİ"

Operasyonun ardından kameralar karşısına geçen Donald Trump, baskın anlarını canlı yayında izlediğini belirterek çarpıcı ifadeler kullandı.

"Başka bir ülke bizim yaptığımızı kesinlikle yapamaz" diyen Trump, operasyonu bir televizyon programı izler gibi takip ettiğini söyledi.

Askerlerin profesyonelliğine dikkat çeken ABD Başkanı, "Askerlerim operasyonun hızı ve şiddetinin muhteşem olduğunu aktardılar.

Daha önce böyle bir şey görmedim, gerçekten muhteşemdi" dedi.

MADURO YATAK ODASINDAN SÜRÜKLENEREK ÇIKARILDI

Operasyonun detaylarına dair bilgiler de netleşmeye başladı. Trump, Maduro’nun yakalanma anına atıfta bulunarak, çelik kapıların saniyeler içinde aşıldığını ve Maduro ile eşinin süratle dışarı çıkarıldığını belirtti.

"Saniyeler içinde dışarı çıkarıldılar" diyen Trump, Venezuela’nın petrol endüstrisine yönelik de "Son derece müdahil olacağız" mesajını verdi.

Maduro ve eşinin şu an bir ABD gemisinde olduğu ve yargılanmak üzere New York’a getirileceği öğrenildi.

 

Rusya'dan flaş Maduro açıklaması
Rusya'dan flaş Maduro açıklaması

Dünya

Rusya'dan flaş Maduro açıklaması

Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Trump Maduro'nun nereye götürüldüğünü açıkladı
Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Trump Maduro'nun nereye götürüldüğünü açıkladı

Gündem

Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Trump Maduro'nun nereye götürüldüğünü açıkladı

Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar
Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Gündem

Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Maduro’nun gücü nasıl çöktü? Nicolas Maduro kimdir?
Maduro’nun gücü nasıl çöktü? Nicolas Maduro kimdir?

Gündem

Maduro’nun gücü nasıl çöktü? Nicolas Maduro kimdir?

ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?
ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?

Dünya

ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?

Rusya'dan ABD’ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!
Rusya'dan ABD’ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!

Gündem

Rusya'dan ABD’ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!

Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un "Adalet" maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor
Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un “Adalet” maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor

Gündem

Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un “Adalet” maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!
Gündem

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Suriye’nin kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG/SDG, içeriden aldığı büyük darbeyle sarsılıyor. Örgütün sözde asayiş biriminden..
Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık
Gündem

Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yaka..
Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sosyal Medya

Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Hataylı bir depremzede kadın, bir sokak röportajında yaptığı açıklamalarla CHP'li belediyelerin "biz size yardım ettik" söylemlerini yerle b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23