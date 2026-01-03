Trump’tan Maduro operasyonu açıklaması: “Adeta bir TV dizisi gibi izledim!”

Dünya, 3 Ocak sabahı Karakas’ın en az 7 noktasından yükselen patlama sesleriyle sarsıldı.

ABD ordusunun gerçekleştirdiği "Güney Mızrağı" operasyonuyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ikametgahlarından alıkonularak ülke dışına çıkarıldı.

Beyaz Saray, operasyonun ardından Trump’ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte saldırı anlarını anbean takip ettiği fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

"BİR DİZİ GİBİYDİ, HIZI VE ŞİDDETİ MUHTEŞEMDİ"

Operasyonun ardından kameralar karşısına geçen Donald Trump, baskın anlarını canlı yayında izlediğini belirterek çarpıcı ifadeler kullandı.

"Başka bir ülke bizim yaptığımızı kesinlikle yapamaz" diyen Trump, operasyonu bir televizyon programı izler gibi takip ettiğini söyledi.

Askerlerin profesyonelliğine dikkat çeken ABD Başkanı, "Askerlerim operasyonun hızı ve şiddetinin muhteşem olduğunu aktardılar.

Daha önce böyle bir şey görmedim, gerçekten muhteşemdi" dedi.

MADURO YATAK ODASINDAN SÜRÜKLENEREK ÇIKARILDI

Operasyonun detaylarına dair bilgiler de netleşmeye başladı. Trump, Maduro’nun yakalanma anına atıfta bulunarak, çelik kapıların saniyeler içinde aşıldığını ve Maduro ile eşinin süratle dışarı çıkarıldığını belirtti.

"Saniyeler içinde dışarı çıkarıldılar" diyen Trump, Venezuela’nın petrol endüstrisine yönelik de "Son derece müdahil olacağız" mesajını verdi.

Maduro ve eşinin şu an bir ABD gemisinde olduğu ve yargılanmak üzere New York’a getirileceği öğrenildi.