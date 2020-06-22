Trump’tan Maduro ile ilgili tepki çeken sözler: Bir şekilde görüşürüm...

ABD lideri, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Venezuela lideri Maduro'ya şaşırtıcı bir mesaj verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Venezuela lideri Nicolas Maduro ile görüşme şartını açıkladı.

20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana iki kez Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile tarihi randevular gerçekleştiren Trump, bu kez şu mesajı paylaştı:

"Maduro ile yalnızca bir şeyi görüşmek için buluşabilirim: Görevini barışçıl bir şekilde devretmesi."