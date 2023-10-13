Trump'tan katil Netanyahu mesajı!

Son günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen ABD eski Başkanı Donald Trump, "İsrail ve Netanyahu ile birlikteyim" açıklamasında bulundu.

"Netanyahu'yu asla affetmeyeceğim' demişti

Trump, dün yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 2020'deki eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastı için düzenlenen operasyondan önce ABD'yi "yüzüstü bırakmakla" itham etmişti.

Süleymani'ye yönelik operasyonu normalde İsrail ile gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Trump, "İsrail bizimle olacaktı, planlar yapılmıştı ve aylardır üzerinde çalışılıyordu. Her şey hazırdı. Operasyondan bir gece önce İsrail'in bu operasyona katılmayacağına ilişkin bir telefon aldım." ifadesini kullandı. Trump, bu hikayenin daha önce bilinmediğini belirterek, "Bize bunun nedenini açıklamadılar. Netanyahu'yu bizi yüzüstü bıraktığı için hiçbir zaman affetmeyeceğim." dedi.