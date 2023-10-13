  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li siyasetçiden aşağılık propaganda! Kongreye bakın nasıl geldi

Kuyumcular altının füze gibi fırlayacağı tarihi resmen açıkladı! 'Yok artık' dedirten tahmin

Avrupa'da Filistin yasağı! Almanya kararını dünyaya ilan etti! Filistin'i temsil eden semboller yasaklandı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

İngiliz 'The Times'tan çirkin operasyon

Sylvester Stallone malikanesini milyonlarca TL zararına sattı! Bakın kim alıyor, ne kadara sattı? Duyan şokta

TSK'nın Ateş Serbest-2023 faaliyeti düşmana korku verdi!

Filistinliler toprak sattı mı? Ahmet Şimşirgil şok detayı açıkladı

Meral Akşener'den dikkat çeken ittifak çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o küstahlığa çok sert tepki! Kapak öyle olmaz, böyle olur
Dünya Trump'tan katil Netanyahu mesajı!
Dünya

Trump'tan katil Netanyahu mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 23:46:00 - 2023-10-13 23:47:47
Trump'tan katil Netanyahu mesajı!

ABD eski Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu aracılığıyla Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombardıman altında tutarak, insanların temel ihtiyacı olan su ve elektriği kesen İsrail ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında olduğunu belirtti.

Son günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen ABD eski Başkanı Donald Trump, "İsrail ve Netanyahu ile birlikteyim" açıklamasında bulundu.

"Netanyahu'yu asla affetmeyeceğim' demişti

Trump, dün yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 2020'deki eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastı için düzenlenen operasyondan önce ABD'yi "yüzüstü bırakmakla" itham etmişti.

Süleymani'ye yönelik operasyonu normalde İsrail ile gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Trump, "İsrail bizimle olacaktı, planlar yapılmıştı ve aylardır üzerinde çalışılıyordu. Her şey hazırdı. Operasyondan bir gece önce İsrail'in bu operasyona katılmayacağına ilişkin bir telefon aldım." ifadesini kullandı. Trump, bu hikayenin daha önce bilinmediğini belirterek, "Bize bunun nedenini açıklamadılar. Netanyahu'yu bizi yüzüstü bıraktığı için hiçbir zaman affetmeyeceğim." dedi.

İsrail'den şok itiraf! 'Ordumuz 7 Ekim'de darmadağın oldu
İsrail'den şok itiraf! 'Ordumuz 7 Ekim'de darmadağın oldu

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'den şok itiraf! 'Ordumuz 7 Ekim'de darmadağın oldu

Mısır'dan İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına tepki
Mısır'dan İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına tepki

Dünya

Mısır'dan İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına tepki

İsrail’in hava saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti
İsrail’in hava saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti

Gündem

İsrail’in hava saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti

Ürdün, İsrail ile 3 sınır kapısından 2'sini kapattı
Ürdün, İsrail ile 3 sınır kapısından 2'sini kapattı

Gündem

Ürdün, İsrail ile 3 sınır kapısından 2'sini kapattı

İsrail, Gazze'den kaçan sivilleri vurdu: 70 ölü, 200 yaralı
İsrail, Gazze'den kaçan sivilleri vurdu: 70 ölü, 200 yaralı

Dünya

İsrail, Gazze'den kaçan sivilleri vurdu: 70 ölü, 200 yaralı

Tarihte görülmemiş katliam! İsrail Gazze'de çocuk hastanesini fosfor bombalarıyla vurdu
Tarihte görülmemiş katliam! İsrail Gazze'de çocuk hastanesini fosfor bombalarıyla vurdu

Dünya

Tarihte görülmemiş katliam! İsrail Gazze'de çocuk hastanesini fosfor bombalarıyla vurdu

İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?
İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Dünya

İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

İsrail şimdi de gazetecileri hedef alıyor
İsrail şimdi de gazetecileri hedef alıyor

Dünya

İsrail şimdi de gazetecileri hedef alıyor

Katil İsrail kara harekatına başladığını duyurdu!
Katil İsrail kara harekatına başladığını duyurdu!

Gündem

Katil İsrail kara harekatına başladığını duyurdu!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23