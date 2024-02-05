Trump'tan Kasım Süleymani gerçeği: 'İsrail onu öldürmek istemedi!'

İsrail'in Kasım Süleymani'yi öldürmekten kaçındığı gerçeğini ekim ayında ifşa eden ABD eski Başkanı Donald Trump, 3 Ocak 2020 tarihindeki suikaste dair yeni ayrıntılar açıkladı.

ABD eski başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında varolduğu ileri sürülen gizli işbirliğinin ifşasına yönelik önemli bir açıklamada bulundu.

İsrail'in, İranlı Kasım Süleymani'yi öldürmekten kaçındığı gerçeğini daha önce ifşa eden Trump, Süleymani'ye yönelik operasyonun detaylarını Amerikan Fox TV'de anlattı.

Süleymani, 3 Ocak 2020 tarihinde Irak'ın Bağdat Havalimanı'nda ABD SİHA'larının bombardımanı sonucu Haşdi Şabi lideri Ebu Mehdi el-Mühendis'le birlikte öldürülmüştü.

Suriye'de onbinlerce Sünni Müslüman'ın katledilmesinden sorumlu Süleymani'yi İsrail yönetiminin ortadan kaldırmak istemediği Trump'ın ağzından bir kez daha ortaya çıktı.

Süleymani'yi yok etme planını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte yaptıklarını ancak Tel Aviv'in operasyondan 2 gün önce bu plandan caydığını anlatan Trump şunları söyledi:

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2 GÜN KALA 'YAPAMAYIZ' DEDİLER

(Kasım) Süleymanî'yi ortadan kaldırdığımız operasyon... Her şeyi Bibi ile planlamıştık. İsrail'in bunu bizimle yapması gerekiyordu, biliyorsunuz. Operasyona 2 gün kala "Yapamayız" dediler, "Yapamayız..."

"Ne?" dedim.

"Yapamayız."

Sonra süper bir generalim beni aradı, "Peki general, bunu kendimiz mi yapacağız?" dedim.

"Yapabiliriz efendim, size kalmış." dedi.

Ben de "Yapacağız" dedim. Ama İsrail bu işin bir parçasıydı biliyor musun? Bibi (Netanyahu) bunun bir parçasıydı. Ve onunla her şeyi planlamıştık, her şeyi... Çünkü Süleymani'nin yaptıkları korkunçtu. Bize yaptıkları korkunçtu. Pek çok askerimizi, insanımızı öldürdü. O el yapımı patlayıcıların babasıydı, biliyorsunuz.

BİBİ BUNDAN PAY KAPMAYA ÇALIŞTI

Donald Trump bu olayla ilgili geçtiğimiz ekim ayında şunları söylemişti:

"Bibi Netanyahu'nun bizi hayal kırıklığına uğrattığını asla unutmayacağım. Bu çok korkunç bir şeydi. Bunu söyleyeceğim. Ve bazen istihbaratı gördüğümde, istihbarattan bahsediyorsunuz veya konuşuyorsunuz.

Geçen hafta yanlış giden bazı şeylerle ilgili olarak, bunu düzeltmeleri gerekiyor, çünkü potansiyel olarak çok büyük bir güçle, potansiyel olarak İran'la savaşıyorlar.

Dolayısıyla bu konuda hayal kırıklığına uğradık. Çok hayal kırıklığına uğradım ama işi kendimiz yaptık ama kesinlikle hassas, muhteşem, güzel bir işti.

Ve sonra Bibi bundan pay almaya çalıştı. Bu beni pek iyi hissettirmedi ama sorun değil. Bu yüzden kendilerini güçlendirmeleri gerekiyor."