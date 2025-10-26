  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Trump'tan Kanada'ya sert tepki: "Sahte reklam" nedeniyle tarifeler yüzde 10 artırıldı
Dünya

Trump'tan Kanada'ya sert tepki: "Sahte reklam" nedeniyle tarifeler yüzde 10 artırıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump'tan Kanada'ya sert tepki: "Sahte reklam" nedeniyle tarifeler yüzde 10 artırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin konuşmasını çarpıtarak "sahte" bir reklam yayınladığını belirterek, bu ülkeye uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kanada ile yaşanan ticari gerilimi bir üst seviyeye taşıyan yeni bir kararı duyurdu.

 

REAGAN VAKFI HAREKETE GEÇTİ

 

Trump'ın iddiasına göre, Kanada, Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin konuşmasını kullanarak "sahte" bir reklam kampanyası başlattı.

Trump, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü'nün de reklamın Reagan'ın radyo konuşmasını yanlış yansıttığını, ses ve görüntü kayıtlarının izinsiz kullanıldığını teyit ettiğini ve yasal seçeneklerini değerlendirdiğini aktardı.

 

TARİFELER YÜZDE 10 ARTIYOR

 

Trump, Reagan'ın ulusal güvenlik ve ekonomi açısından tarifeleri desteklediğini ancak Kanada'nın reklamda bunun aksini iddia ettiğini savundu.

ABD Başkanı, Kanada'nın bu hamlesinin tek amacının, Yüksek Mahkemece 'kurtarılmayı' umması olduğunu öne sürdü.

Tüm bu gelişmelerin ardından Trump, şu ifadelerle yeni yaptırım kararını açıkladı:

"Gerçekleri ciddi şekilde çarpıtmaları ve düşmanca tutumları nedeniyle Kanada'ya uygulanan tarifeyi, mevcut oranın üzerine ek olarak yüzde 10 artırıyorum."

Trump, sahte olduğu bilinmesine rağmen reklamın yayından kaldırılmadığını da ekledi.

 

TİCARET GÖRÜŞMELERİ ZATEN BİTMİŞTİ

 

ABD Başkanı Trump, bu tarifeyi artırma kararından sadece iki gün önce, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, söz konusu reklam nedeniyle Kanada ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurmuştu.

 

 

Kanada'dan Putin'i mutlu eden karar
Kanada'dan Putin'i mutlu eden karar

Dünya

Kanada'dan Putin'i mutlu eden karar

Trump’tan Kanada’ya tarihi rest! Ticaret masası bir anda dağıldı
Trump’tan Kanada’ya tarihi rest! Ticaret masası bir anda dağıldı

Dünya

Trump’tan Kanada’ya tarihi rest! Ticaret masası bir anda dağıldı

Trump "İptal" demişti: Kremlin'den flaş hamle: "Putin-Trump zirvesi yapılacak"
Trump "İptal" demişti: Kremlin'den flaş hamle: "Putin-Trump zirvesi yapılacak"

Dünya

Trump "İptal" demişti: Kremlin'den flaş hamle: "Putin-Trump zirvesi yapılacak"

Trump Katar Emiri ile görüştü: "Artık güvenli bir Orta Doğu’ya sahibiz"
Trump Katar Emiri ile görüştü: "Artık güvenli bir Orta Doğu’ya sahibiz"

Dünya

Trump Katar Emiri ile görüştü: "Artık güvenli bir Orta Doğu’ya sahibiz"

ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a şok eden tehdit!
ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a şok eden tehdit!

Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a şok eden tehdit!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23