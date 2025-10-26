Trump'tan Kanada'ya sert tepki: "Sahte reklam" nedeniyle tarifeler yüzde 10 artırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kanada ile yaşanan ticari gerilimi bir üst seviyeye taşıyan yeni bir kararı duyurdu.

REAGAN VAKFI HAREKETE GEÇTİ

Trump'ın iddiasına göre, Kanada, Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin konuşmasını kullanarak "sahte" bir reklam kampanyası başlattı.

Trump, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü'nün de reklamın Reagan'ın radyo konuşmasını yanlış yansıttığını, ses ve görüntü kayıtlarının izinsiz kullanıldığını teyit ettiğini ve yasal seçeneklerini değerlendirdiğini aktardı.

TARİFELER YÜZDE 10 ARTIYOR

Trump, Reagan'ın ulusal güvenlik ve ekonomi açısından tarifeleri desteklediğini ancak Kanada'nın reklamda bunun aksini iddia ettiğini savundu.

ABD Başkanı, Kanada'nın bu hamlesinin tek amacının, Yüksek Mahkemece 'kurtarılmayı' umması olduğunu öne sürdü.

Tüm bu gelişmelerin ardından Trump, şu ifadelerle yeni yaptırım kararını açıkladı:

"Gerçekleri ciddi şekilde çarpıtmaları ve düşmanca tutumları nedeniyle Kanada'ya uygulanan tarifeyi, mevcut oranın üzerine ek olarak yüzde 10 artırıyorum."

Trump, sahte olduğu bilinmesine rağmen reklamın yayından kaldırılmadığını da ekledi.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ ZATEN BİTMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, bu tarifeyi artırma kararından sadece iki gün önce, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, söz konusu reklam nedeniyle Kanada ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurmuştu.