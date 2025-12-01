Ölüye de saygıları yok: CHP’li belediyelerden büyük bir insanlık ayıbı!

Aydın’da 11 yıldır ilçe belediyelerince yürütülen cenaze ve defin hizmetleri, CHP’li 10 belediyenin “maliyet” gerekçesiyle geri adım atması sonucu büyükşehre devredildi. AK Partili 7 ilçe belediyesi ise “ayıba ortak olmayız” diyerek hizmeti sürdürme kararı aldı.

Aydın'da büyükşehir statüsüne geçilen 30 Mart 2014 seçimlerinin ardından, mezarlık, defin ve ilaçlama hizmetleri 5216 sayılı yasa çerçevesinde ilçe belediyelerine devredilmişti. 16 Nisan 2014'te oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda 11 yıldır bu hizmetler ilçe belediyeleri tarafından yürütülüyordu. Ancak CHP'li 10 ilçe belediyesi, son dönemde yaşadıkları mali sıkıntıları gerekçe göstererek, "Bu yükü artık taşıyamayız" dedi ve hizmetten geri çekilme talebinde bulundu.

MECLİS'E ÖNERGE SUNULDU

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişiyle mecliste siyasi dengeler değişirken, güç kaybeden CHP Grubu defin hizmetlerinin yeniden büyükşehre devredilmesi yönünde önerge sundu. Kasım ayı meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu doğrultusunda önerge kabul edildi. Böylece CHP'li belediyelerin sorumluluğundaki tüm mezarlık ve defin hizmetleri Aydın Büyükşehir'e geçti.

ÖLÜYE DE DİRİYE DE HAYIRLARI YOK'

CHP'li belediyeler maliyet gerekçesiyle hizmetten geri çekilirken, AK Partili 7 ilçe belediyesi görevden kaçmayı reddetti. Meclise sundukları önerge kabul edilerek bu belediyelerin defin hizmetlerini sürdüreceği resmileşti. Maliyet bahanesiyle CHP'li belediyelerin en temel ve en hassas görevlerinden kaçtığını dile getiren Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Aydın'da cenaze ve defin hizmetleri yalnızca AK Partili belediyeler tarafından yapılacak. CHP'nin diriyi de, ölüye de hayrı yok. AK Partili belediyeler yıllardır vatandaşın acısında yanında oldu. Bu hizmeti yük değil, insanlık görevi sayıyoruz" dedi. Yeni Asır'a konuyla ilgili açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Aydınlılara güvence verdi. Çerçioğlu, "Vatandaş üzülmesin. Defin işlerini ben ve AK Partili belediyelerimiz yapar" diye konuştu. Çerçioğlu'nun sözleri, CHP'li ilçe belediyelerine yönelik bir "insanlık dersi" olarak yorumlandı.

ÇERÇİOĞLU'NDAN YATIRIM ÇALIŞMASI

Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve parti yöneticileri ile birlikte kent genelinde süren yaklaşık maliyeti 110 milyon lira olan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Toplam maliyeti 110 milyon lira olan bu proje tamamlandığında Aydın Şehir Hastanesi'ne ulaşım çok daha hızlı ve konforlu olacak. 17 ilçemizin tamamında yatırımlarımızı, projelerimizi ve hizmetlerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

