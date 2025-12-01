AA Giriş Tarihi: Uzmanlar uyarıyor: Zihinsel denge ‘Dijital detoks’ çözümü
Gençler ve yetişkinler arasında hızla yayılan telefon ve sosyal medya bağımlılığı, dikkat dağınıklığı ve kronik strese yol açabiliyor. Uzmanlar, beyin sağlığını korumak için düzenli dijital detoks yapmanın modern yaşamda bir zorunluluk haline geldiğini vurguluyor. Genç nesilde 10 saati bulan ve tüm bireyler için adeta bir salgın haline gelen telefon ve sosyal medya bağımlılığı, uzmanlara göre dikkat dağınıklığı ve kronik strese yol açabiliyor. Bu durumdan en çok sürekli bildirim akışı gerektiren iş kollarında çalışanlar ve sosyal medya bağımlısı bireyler etkilenirken, bu sorunların önüne geçmek için belirli zaman aralıklarında çevrimdışı kalmanın, bildirimleri kapatmanın ve genel olarak "dijital detoksun" modern dünyada bir zorunluluk haline geldiğini vurguluyor.