İzmir'in o ilçesinde 24 saatlik su kesintisi!

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre İzmir'in bazı ilçelerinde 23-24 saatlik su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek.

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre İzmir'in bazı ilçelerinde 23-24 saatlik su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 1 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 1 ARALIK PAZARTESİ

ALİAĞA SİTELER

01.12.2025 saat 10:07 ile 12:07 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BEYDAĞ PALAMUTÇUK

01.12.2025 saat 09:47 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE ÇAMLI

01.12.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN BOZKÖY

30.11.2025 saat 14:00 ile 01.12.2025 saat 13:00 arasında yaklaşık 23 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, KIRKÖY, YENİ

30.11.2025 saat 16:09 ile 01.12.2025 saat 16:09 arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ALSANCAK, İSMET KAPTAN, KÜLTÜR

01.12.2025 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

NARLIDERE ÇAMTEPE, 2. İNÖNÜ

01.12.2025 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ YOLÜSTÜ

01.12.2025 saat 10:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI

01.12.2025 saat 09:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.