İzmir'in o ilçesinde 24 saatlik su kesintisi!
İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre İzmir'in bazı ilçelerinde 23-24 saatlik su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 1 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 1 ARALIK PAZARTESİ
ALİAĞA SİTELER
01.12.2025 saat 10:07 ile 12:07 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ PALAMUTÇUK
01.12.2025 saat 09:47 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ÇAMLI
01.12.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN BOZKÖY
30.11.2025 saat 14:00 ile 01.12.2025 saat 13:00 arasında yaklaşık 23 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, KIRKÖY, YENİ
30.11.2025 saat 16:09 ile 01.12.2025 saat 16:09 arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALSANCAK, İSMET KAPTAN, KÜLTÜR
01.12.2025 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE ÇAMTEPE, 2. İNÖNÜ
01.12.2025 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ YOLÜSTÜ
01.12.2025 saat 10:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI
01.12.2025 saat 09:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
