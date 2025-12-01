  • İSTANBUL
İstanbul'da plastik imalathanesinde yangın
İstanbul'da plastik imalathanesinde yangın

İstanbul Başakşehir, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik imalathanesinde yangın çıktı.

Başakşehir'de plastik üretilen bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki üç katlı plastik imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

