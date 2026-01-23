  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kiev karanlıkta… Zelenski açıkladı: Rus saldırıları sonrası başkentin yüzde 60’ı elektriksiz kaldı Besledikleri teröristler Fransa'ya bela oldu! Marsilya’yı savaş alanına döndü BM'den Suriye açıklaması: Cesaret verici Fenerbahçe tek golle yıkıldı İsrail Meclisi'nde skandal karar! Yasa tasarısı onaylandı Günün fıkrası Özgür Özel’den geldi ‘CHP fakirlerin partisidir’ Türkiye ekonomisine güven tam gaz! Borsa İstanbul'da rekor Bakan Kurum Ev Sahibi Türkiye Projesi'nde son durumu paylaştı ‘Kim yardım edebiliyorsa etsin’ YPG elebaşı Siyonist TV'de ağladı Hakan Fidan'dan Davos'ta kritik mesaj: Bölgemiz için mucize niteliğinde
Gündem Trump'tan Kanada'ya Gazze şamarı! Mark Carney’e davet resti: Masadan kovuldun!
Gündem

Trump'tan Kanada'ya Gazze şamarı! Mark Carney’e davet resti: Masadan kovuldun!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump'tan Kanada'ya Gazze şamarı! Mark Carney’e davet resti: Masadan kovuldun!

Küresel diplomaside "Trump tarzı" fırtına bu kez Kanada sınırında patlak verdi! ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki kaosa son vermek ve bölgeye kalıcı huzuru getirmek amacıyla kurulan "Gazze Barış Kurulu" için Kanada Başbakanı Mark Carney’e gönderdiği resmi daveti şok bir kararla geri çektiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’tan, Kanada yönetimini kızdıracak bir hamle geldi. Trump, Truth sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda, Kanada Başbakanı Mark Carney’e yaptığı Gazze Barış Kurulu’na katılım davetini geri çektiğini açıkladı. Carney’e seslenen Trump, "Lütfen bu mektubun, Kanada’nın katılımıyla ilgili olarak Gazze Barış Kurulu’nun size yaptığı daveti geri çektiğini bildirdiğini kabul edin" ifadelerini kullandı. Trump, Gazze Barış Kurulu’nun şimdiye kadar oluşturulmuş en prestijli liderler kurulu olacağını da sözlerine ekledi.

 

Carney Trump’ın politikalarını eleştirmişti

Kanada Başbakanı Mark Carney Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) hitabında ABD’nin Grönland’a yönelik tehditlerine ilişkin, "NATO’nun açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum. Bu sınava verilecek ilk yanıt, Arktik güvenliğini her ihtimale karşı sağlam ve güçlü bir biçimde garanti altına almaktır" ifadelerini kullanmıştı. Büyük güçlerin ekonomik entegrasyonu bir silah olarak kullanmaya başladığını savunan Carney, Trump’ın gümrük vergileri uygulamalarına değinerek, "Tarifeler bir koz olarak, finansal altyapı zorlayıcı bir araç olarak, tedarik zincirleri ise sömürülecek kırılganlıklar olarak kullanılmaya başlandı" eleştirisinde bulunmuştu.

 

Carney Trump’ın sözlerine yanıt vermişti

Ayrıca Trump’ın "Kanada’nın ABD sayesinde var olduğu" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Carney, "Kanada ve ABD, ekonomi, güvenlik ve zengin kültürel alışveriş alanlarında olağanüstü bir ortaklık kurdu. Ancak Kanada, ABD sayesinde var olmuyor. Kanada, Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze’de yaptığı insanlık dramını anlatan Hind Rajab’ın Sesi: Oscar’a aday oldu
İsrail'in Gazze’de yaptığı insanlık dramını anlatan Hind Rajab’ın Sesi: Oscar’a aday oldu

Kültür - Sanat

İsrail'in Gazze’de yaptığı insanlık dramını anlatan Hind Rajab’ın Sesi: Oscar’a aday oldu

Trump’ın damadı Kushner "Yeni Gazze"yi harita üzerinde ilan etti: 25 milyar dolarlık dev operasyon!
Trump’ın damadı Kushner "Yeni Gazze"yi harita üzerinde ilan etti: 25 milyar dolarlık dev operasyon!

Dünya

Trump’ın damadı Kushner "Yeni Gazze"yi harita üzerinde ilan etti: 25 milyar dolarlık dev operasyon!

Gazze’nin çığlığı Oscar yolunda
Gazze’nin çığlığı Oscar yolunda

Kültür - Sanat

Gazze’nin çığlığı Oscar yolunda

İsrail ana muhalefet lideri: 'Gazze'de kontrol Türkiye'ye geçti!'
İsrail ana muhalefet lideri: 'Gazze'de kontrol Türkiye'ye geçti!'

Dünya

İsrail ana muhalefet lideri: 'Gazze'de kontrol Türkiye'ye geçti!'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23