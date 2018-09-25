Trump'tan kahkaha attıran sözler! "ABD benim dönemimde..."

ABD Başkanı Donald Trump, BM 73. Genel Kurulu'na hitap ediyor. Konuşmasında İran mesajı veren Trump, "İran nükleer anlaşmayı terörü desteklemek için kullandı. İran'da ABD, İsrail'i yok etmeye çalışan bir rejim var. Tüm ülkeleri İran'daki rejimi izole etmeye çağırıyoruz" dedi.

Trump'ın konuşmasından satır başları:

"BENİM YÖNETİMİM ALTINDA ABD EN FAZLA GELİŞMEYİ KAYDETTİ"

Benim yönetimim altında ABD tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti. (Salondan tepkiler geldi) Bu tepkinizi beklemiyordum. ABD'nin ekonomisi gelişiyor. Güvenliğimizi gittikçe arttırdık. Askeri gücümüzü en güçlü hale getirdik. ABD daha güçlü, daha güvenli, daha zengin bir ülke. İki yıl önce ben göreve başlamadan öncesine kıyasla. Biz bunları sadece ABD halkı için değil dünya için yapıyoruz. Ulusların komşularının haklarını koruduğu ortamlarda, güvenlik, barış ve özgürlük yükselişte olur.

"ABD HİÇBİR ZAMAN NEREDE NE YAPMANIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMEYECEKTİR"

Dünyayı daha da zenginleştiriyoruz. ABD her zaman işbirliğini destekleyecektir. ABD hiçbir zaman nerede ne yapmanız gerektiğini söylemeyecektir. Tek isteğimiz ABD'nin egemenliğine saygı duyulması. Göreve başladığımdan beri çok güçlü ortaklıklar içine girdim. Kuzey Kore ile iletişime geçtik. Haziran'da Singapur'da Kim Jong-un ile görüştüm. Görüşmelerimiz oldukça kıymetli geçti. Ve Kore yarımadasının nükleerden arınması konusunda ciddi adımlar attık. Güvenlik tedbirleri aldık. Nükleer testler durdu. Bazı askeri tesisler hizmetini bitirdi bile. Rehin alınan askerlerimiz salıveriliyor. Artık ABD'de huzur içindeler. Şu andan sonra yapılması gereken çok şey olmasına rağmen, Kim Jong-un'a çok teşekkür etmek istiyorum. Şu an olduğumuz nokta herkesin anlayabileceğinden çok daha iyi nokta.

"KANA SUSAMIŞ DEAŞ BİTMEK ÜZERE"

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiğim ziyaretten sonra Körfez ülkeleri bizimle çalışarak, terörizmle daha ciddi şekilde mücadele ediyor. Yemen'deki korkunç iç savaşın son bulması için elinden geleni yapıyorlar. Nihai karar bu bölgelerdeki ülkelerin vereceği kararlardır. Bu bölgelerde Ürdün ve Mısır'la bölgesel ittifaklar kurduk. ABD'nin askeri güçleri sayesinde ve buradaki birçok ulusun işbirliğiyle, şu ana kadar kana susamış DEAŞ bitmek üzere. Radikal İslami terörizmin destek bulmasını engelleyeceğiz.

"ESAD KİMYASAL SİLAH KULLANIRSA HAREKETE GEÇECEĞİZ"

Suriye'deki çatışmalar bizi çok üzüyor. Yapmamız gereken çatışmaların bitirilmesi. Esad rejimi tarafından bir kez daha kimyasal silah kullanılırsa ABD harekete geçecektir. Ürdün'de gördüğümüz üzere en merhametli politika, bu mültecileri evlerine en yakın yere yerleştirmektir.

"İRAN HAZİNESİNDEN ÇALINAN MİLYONLARCA DOLAR VARDIR"

İran'daki diktatörlük konusunun ele alınması lazım. Bu ülke komşularına saygı duymamaktadır. İran kendisini zenginleştirmek için buldukları kaynakları yağmalamaktadır. İran'ın hazinesinden çalınan milyonlarca dolar vardır. Dini kullanarak insanları savaşa teşvik etmek iyi bir şey değildir. Bu ülkenin genişleme politikaları vardır. İşte bu yüzden Ortadoğu'daki ülkeler kararımız destekledi ve bende nükleer anlaşmadan çekildim. Bu anlaşma 2015 yılında yapılmıştı. Bu anlaşmadan sonra İran'ın askeri bütçesi yüzde 40'dan fazla arttı. Suriye ve Yemen'de kaosa neden olundu. ABD bu çalışmada ekonomik bir yaptırım başlattı. Böylece bu ülkenin kanlı gündeminin önüne geçmeyi planlıyor. Geçtiğimiz ay yaptırımlar yürürlüğe girdi ve önümüzdeki tarihlerde daha fazlası yürürlüğe girecek. Biz ülkelerin terörü finanse etmesine izin veremeyiz. Dünyadaki hiçbir şehirde nükleer füze başlığı bulunmamalıdır. Biz bütün ülkelerden İran'ı izole etmesini bekliyoruz.

"İRAN NÜKLEER ANLAŞMAYI TERÖRÜ DESTEKLEMEK İÇİN KULLANDI"

İran nükleer anlaşmayı terörü desteklemek için kullandı. İran'da ABD, İsrail'i yok etmeye çalışan bir rejim var. Tüm ülkeleri İran'daki rejimi izole etmeye çağırıyoruz. İran diktatörlüğü Suriye'de ölüm ve yıkımı destekledi.

"İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIDIK"

Bu bağlamda bu yıl içerisinde çok ciddi bir adım da attık. Bu adımı aslında burada bulunan bütün ülkelerin kendi başkentine saygı duymasını içeriyor. İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdık.

"ARTIK HİÇBİR ÜLKE ABD'DEN TEK TARAFLI YARARLANAMAYACAK"

Tüm dünyadan yabancı mallar ABD'ye serbest bir şekilde geliyordu. Fakat diğer ülkeler bu hakkı bize tanımadılar. Artık hiçbir ülke ABD'den tek taraflı yararlanamayacak. Bazı ülkeler bize karşı haksız avantaj elde ettiler. Bu bağlamda yüzlerce milyar dolar ticaret açığı yaşadık. Kötü ticaret anlaşmalarından çıktık. Geçtiğimiz ay Meksika'yla çok başarılı bir anlaşma yaptık. Dünya Ticaret Örgütü'nün örgütün kurulu olduğu ilkeleri ihlal ettiğini tüm liderler kabul edecektir. Ülkelerin sahip olduğu şirketler sistemi kendi amaçları için kullanmışlardır.

"ABD, ÇİN ÜRÜNLERİNE 200 MİLYAR DOLAR EK VERGİ YÜKLEMİŞTİR"

Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde 13 trilyonluk ticaret açığına maruz kaldık. Artık mağdur durumuna düşmeye izin vermeyeceğiz. Artık zenginliğimizin yağmalanmasına izin vermeyeceğiz. ABD, Çin ürünlerine 200 milyar dolar kadar ek vergi yüklemiştir. Kıymetli meslektaşım Başkan Şi'ye saygım çok büyük fakat ticaret başkadır. İdarem altında ABD her zaman kendi çıkarlarını öne koyacak. Geçtiğimiz yıl bu kürsüde konuşmamda, BM İnsan Hakları dairesinin bu kurumu utandırdığını söylemiştim. BM temsilcimiz Nikki Haley'nin çok kapsamlı bir reform uyarısı vardı. Bu bağlamda hiçbir adım atılmadı. ABD bu nedenle insan hakları konseyinden çekiliyor. ABD, Uluslarararsı Ceza Mahkemesi'ne desteğini çekmektedir. Artık, UCM'nin meşruiyeti kaybolmuştur. ABD, Amerikalılar tarafından yönetilir. Biz küreselleşme doktrinini reddediyoruz. Tüm dünyadaki ülkeler kendi ülkelerini korumalıdır.

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