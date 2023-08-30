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Gündem Trump'tan Joe Biden'a hakaret üstüne hakaret!
Gündem

Trump'tan Joe Biden'a hakaret üstüne hakaret!

Yeniakit Publisher
2023-08-30 23:57:00 - 2023-08-31 00:08:15

ABD eski Başkanı Donald Trump, yayınladığı video mesajda Joe Biden'ı yerden yere vurdu.

Trump kısacık videosunda Biden'a hakaretler savurdu.

"Çarpık Joe Biden’ın sadece aptal ve beceriksiz değil, aynı zamanda delirdiğini düşünüyorum." diyen Trump, hakaretlerine şöyle devam etti:

Kendisi ülkemizi cehenneme sürükleyen zihinsel bir felaket.

Bu adam yüzünden sebepsiz yere Üçüncü Dünya Savaşı’na sürükleneceğiz.

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