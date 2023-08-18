Trump'tan itiraflar: Ülkemiz cehenneme...

Dolarının dünyadaki egemenliğinin sarsıldığını, ülkelerin doları kullanmaktan vazgeçtiğini vurgulayan eski ABD Başkanı Donald Trump, “Ülkeminiz cehenneme doğru gidiyor. Artık büyük adam olmayacağız” dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, FOX Business kanalına verdiği özel röportajda, ülkesinin ekonomik durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin ‘cehenneme doğru gittiğini' ve artık en büyük ve egemen ülke olmayacağını vurgulayan Trump, "Gücümüz var, ama azalıyor. Aslında, para birimimiz açısından azalıyor. Sadece para birimimizin değeri hakkında değil, dünya genelinde para birimimizin kullanılma durumu hakkında konuşuyorum" yorumunda bulundu.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİYİZ"

ABD dolarının dünya rezerv para birimi olarak elde ettiği kazancın "herhangi bir savaşı kaybetmekten daha büyük" olduğunun altını çizen eski ABD başkanı, "Havalimanlarımıza bakın, terminallerimize bakın, kirli ve bozuk yollarımıza ve diğer her şeye bakın, üçüncü dünya ülkesiyiz" dedi.

"DOLARI KULLANMAKTAN VAZGEÇTİLER"

"Çok güçlü bir şeye sahibiz, o da dolarımız" diye devam eden Trump, diğer ülkelerin doları kullanmaktan vazgeçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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“Çin'in doları yuan ile değiştirmek istediğini biliyorsunuz. Bu bizim için düşünülemezdi. Düşünülemezdi. Bu asla olmazdı. Şimdi insanlar bunu düşünüyor."

ABD'nin enerji politikasının, ekonomideki düşüş ve yaşam maliyetindeki artışın neden olduğunu ifade eden Trump, "Benim görüşüme göre enflasyon, enerji tarafından tetiklendi, çünkü çok büyük" diyerek, enerji kullanımının her şeyi kapsadığını vurguladı.