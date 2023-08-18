  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ukrayna'ya kritik uyarı: Elimizdeki her şeyle karşılık veririz

Bilim insanı 'Üzülerek belirtiyorum' diyerek Türkiye'ye şok edici haberi verdi: Artık ülkemizde göremeyebiliriz

ABD’de Genç Amerikalılar arasında kanser hastalıkları artıyor! Tedirgin etti: Çok kritik hatalar ölümlere yol açıyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan iddialara cevap: Rusya ikaz edildi

Kocatepe Camii'ndeki skandal çekimde CHP detayı!

Rusya'nın Ukrayna planı ortaya çıktı

Milli Muharip Uçak ile kıyaslanıyordu! ABD'nin hiçbir ülkeye satmadığı F-22 Raptor'un görüntüleri sızdırıldı

Irak'ta her yerden petrol fışkırıyor ama maalesef yer altı suları azalıyor! Uzmandan uyarı geldi: Her an kuraklık kapısını çalabilir

Emekli generalden Türkiye için yetkililere çok kritik uyarı! MGK acilen toplanıp karar almalı

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı
Dünya Trump'tan itiraflar: Ülkemiz cehenneme...
Dünya

Trump'tan itiraflar: Ülkemiz cehenneme...

Yeniakit Publisher
2023-08-18 09:14:00 -
Trump'tan itiraflar: Ülkemiz cehenneme...

Dolarının dünyadaki egemenliğinin sarsıldığını, ülkelerin doları kullanmaktan vazgeçtiğini vurgulayan eski ABD Başkanı Donald Trump, “Ülkeminiz cehenneme doğru gidiyor. Artık büyük adam olmayacağız” dedi.

Dolarının dünyadaki egemenliğinin sarsıldığını, ülkelerin doları kullanmaktan vazgeçtiğini vurgulayan eski ABD Başkanı Donald Trump, “Ülkeminiz cehenneme doğru gidiyor. Artık büyük adam olmayacağız” dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, FOX Business kanalına verdiği özel röportajda, ülkesinin ekonomik durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin ‘cehenneme doğru gittiğini' ve artık en büyük ve egemen ülke olmayacağını vurgulayan Trump, "Gücümüz var, ama azalıyor. Aslında, para birimimiz açısından azalıyor. Sadece para birimimizin değeri hakkında değil, dünya genelinde para birimimizin kullanılma durumu hakkında konuşuyorum" yorumunda bulundu.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİYİZ"

ABD dolarının dünya rezerv para birimi olarak elde ettiği kazancın "herhangi bir savaşı kaybetmekten daha büyük" olduğunun altını çizen eski ABD başkanı, "Havalimanlarımıza bakın, terminallerimize bakın, kirli ve bozuk yollarımıza ve diğer her şeye bakın, üçüncü dünya ülkesiyiz" dedi.

"DOLARI KULLANMAKTAN VAZGEÇTİLER"

"Çok güçlü bir şeye sahibiz, o da dolarımız" diye devam eden Trump, diğer ülkelerin doları kullanmaktan vazgeçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Çin'in doları yuan ile değiştirmek istediğini biliyorsunuz. Bu bizim için düşünülemezdi. Düşünülemezdi. Bu asla olmazdı. Şimdi insanlar bunu düşünüyor."

ABD'nin enerji politikasının, ekonomideki düşüş ve yaşam maliyetindeki artışın neden olduğunu ifade eden Trump, "Benim görüşüme göre enflasyon, enerji tarafından tetiklendi, çünkü çok büyük" diyerek, enerji kullanımının her şeyi kapsadığını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23