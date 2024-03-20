Trump'tan İsrail çıkışı! 'Yok edilecekler'

Donald Trump, "Demokratlara oy veren herhangi bir Yahudi, dininden nefret ediyor demektir. İsrail hakkındaki her şeyden nefret ediyorlar. Kendilerinden utanmaları gerekiyor çünkü İsrail yok edilecek." diyerek, siyonistlerin başarısızlığından korktuğunu açık etti.

Trump, eski danışmanı Sebastian Gorka'ya konuştu.

Trump'ın ifadelerine, başta Beyaz Saray olmak üzere Kongreden ve ülkedeki Yahudi liderlerden tepkiler geldi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, isim vermeden Trump'ın ifadelerini "iğrenç ve mantıksız antisemittik söylem" olarak niteleyerek "Vatandaşlarımızı tehdit eden zehirli, yanlış basmakalıpları yaymanın hiçbir haklı gerekçesi yoktur." ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer da X hesabından Trump'ı "son derece partizan ve nefret dolu sözler sarf etmekle" suçladı. "İsrail'i partizan mesele haline getirmek, yalnızca İsrail'e ve ABD-İsrail ilişkilerine zarar verir." mesajını paylaştı.

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ABD'deki Hakaretle Mücadele Birliği (ADL) Başkanı Jonathan Greenblatt de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahudileri belirli bir partiye oy verebilecekleri için dinlerinden nefret etmekle suçlamak karalayıcıdır ve açıkça yanlıştır." dedi.