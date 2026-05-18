SON DAKİKA
Vurgun için hastaya değil balona nefes aldırmışlar! Sağlık çetesinin akılalmaz hileleri vicdanları sızlattı!
Vurgun için hastaya değil balona nefes aldırmışlar! Sağlık çetesinin akılalmaz hileleri vicdanları sızlattı!

Vurgun için hastaya değil balona nefes aldırmışlar! Sağlık çetesinin akılalmaz hileleri vicdanları sızlattı!

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen dev operasyonda, kamuyu dolandırmak için yaşlı ve kimsesiz hastaları hileyle yoğun bakıma yatıran ve bir kişinin ölümüne yol açan aralarında kamu görevlisinin de olduğu 18 şüpheli yakalandı

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "belgede sahtecilik" ve "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçlarına ilişkin operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Risk Esaslı Denetim Sistemi Koordinatörlüğünün 20 Haziran 2025'te Elazığ'daki bazı özel hastaneler ve yaşlı bakım merkezlerinin ortak hareket ettiğine yönelik risk tespitlerini içeren analiz raporunun hazırlanması üzerine müfettiş görevlendirilmesiyle soruşturma süreci başlatıldı.

Bu kapsamda edilen bilgilerin ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

 

Soruşturma kapsamında, yoğun bakım ihtiyacı bulunmayan özellikle yaşlı ve kimsesi olmayan hastaların usulsüz basamak dereceleriyle özel hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılarak "yoğun bakım tedavisi alıyor" gibi gösterildiğine, Sosyal Güvenlik Kurumundan fazla para alabilmek için gerçekte solunum yetmezliği olmayan hastaya yetmezlik teşhisi girilerek solunum cihazının çalıştırıldığına ve cihaza hasta yerine balon bağlanması gibi hileli yöntemlere başvurulduğuna, ayrıca hastanelere gönderilen bakıma muhtaç hastaların bakım merkezi tarafından düşümü yapılmayarak kamudan ücretin mükerrer olarak tahsile devam edildiğine ve 13 Ağustos 2025’te bir hastanın özel hastanenin ruhsatsız yoğun bakım ünitesinde bulunduğu sırada ihmal sonucu hayatını kaybettiğine dair bilgilere ulaşıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ, İzmir, Uşak ve Muğla'da ikamet eden ve aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 şüpheli yakalandı, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "belgede sahtecilik" ve "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 

Ibrahim

İşte Allah Teala korkusu olmayan bir düzenin sonu. Demokrasi isteyenlere bakınca, isteyenlerin çoğu sahtekar olanlar çünkü biliyorlar ki şeriat gelse yaptıklarının cezasını canlarıyla ödeyecekler. Ey Müslüman!!! olduklarını söyleyen idareciler, toplumda düzen adalet istiyorsanız şeriat mahkemelerinin kurulmasına izin verin.

Cengiz

Özel hastanelerin SGK ile özel orta ve liselerin milli eğitim ile özel üniversitelerin YÖK ile bağları sonuclandirilmalidir. daha fazla geç kalınmadan
