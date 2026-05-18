İran’dan ABD’ye rest onurlu müzakereden tek bir adım bile geri atmayacağız! Pezeşkiyan boyun eğmeyeceklerini dünyaya haykırdı!
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, tırmanan çatışmaları ve krizi çözmek amacıyla ABD yönetimine ilettikleri kritik taleplerden ve kırmızı çizgilerden kesinlikle geri adım atmaya niyetlerinin olmadığını tüm dünyaya ilan etti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, çatışmayı çözmek amacıyla ABD’ye iletilen taleplerden geri adım atmaya niyetinin olmadığını belirterek, "Onurla müzakereler yürütüyoruz ve geri adım atmaya niyetimiz yok" dedi.
Pakistan kaynakları, İran’ın revize edilmiş teklifini ABD’ye ilettiklerini duyurmuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İran televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD’ye iletilen teklife değindi. Pezeşkiyan, çatışmayı çözmek amacıyla ABD’ye iletilen taleplerden geri adım atmaya niyetinin olmadığını belirterek "Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz ve ülkemizin onurunu kimsenin rahatlığı için feda etmeyeceğiz. Onurla müzakereler yürütüyoruz ve geri adım atmaya niyetimiz yok" dedi.
İran basını, Tahran’ın yeni teklifinin 14 maddeden oluştuğunu ve metnin düşmanlıkların sona erdirilmesi ve güven artırıcı önlemlere odaklandığını bildirdi.
Avrupa
Küresel savaş bütçeleri sarstı IMF ülkeyi kahredecek raporu ilan etti! ABD/İsrail-İran gerilimi İngiltere’yi fena vurdu, büyüme dibi gördü!