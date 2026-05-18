  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani bunlar gençlerin en büyük destekçisiydi! CHP’li belediye kapattı, bakanlık açtı Sumud Filosu'na canlı yayında İsrail saldırısı Burhanettin Duran duyurdu: 379 sosyal medya hesabı derhal kapatıldı Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi Putin’den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden anında müdahale! Sumud Filosu’nda görünmez kaza CHP’li İBB’de ihale çetesi patladı! Eski çalışan 40 milyonluk vurgunu itiraf etti: İşte İGDAŞ’ın içini böyle boşaltılar Hassas olun! Diyanet kuralları açıkladı: Kimlere kurban eti verilemez? Azerbaycan’da Haluk Levent'e büyük ayıp! İsrail'i eleştirince yayını kestiler Liglerde küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den flaş açıklama
Gündem İran’dan ABD’ye rest onurlu müzakereden tek bir adım bile geri atmayacağız! Pezeşkiyan boyun eğmeyeceklerini dünyaya haykırdı!
Gündem

İran’dan ABD’ye rest onurlu müzakereden tek bir adım bile geri atmayacağız! Pezeşkiyan boyun eğmeyeceklerini dünyaya haykırdı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İran’dan ABD’ye rest onurlu müzakereden tek bir adım bile geri atmayacağız! Pezeşkiyan boyun eğmeyeceklerini dünyaya haykırdı!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, tırmanan çatışmaları ve krizi çözmek amacıyla ABD yönetimine ilettikleri kritik taleplerden ve kırmızı çizgilerden kesinlikle geri adım atmaya niyetlerinin olmadığını tüm dünyaya ilan etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, çatışmayı çözmek amacıyla ABD’ye iletilen taleplerden geri adım atmaya niyetinin olmadığını belirterek, "Onurla müzakereler yürütüyoruz ve geri adım atmaya niyetimiz yok" dedi.

Pakistan kaynakları, İran’ın revize edilmiş teklifini ABD’ye ilettiklerini duyurmuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İran televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD’ye iletilen teklife değindi. Pezeşkiyan, çatışmayı çözmek amacıyla ABD’ye iletilen taleplerden geri adım atmaya niyetinin olmadığını belirterek "Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz ve ülkemizin onurunu kimsenin rahatlığı için feda etmeyeceğiz. Onurla müzakereler yürütüyoruz ve geri adım atmaya niyetimiz yok" dedi.

İran basını, Tahran’ın yeni teklifinin 14 maddeden oluştuğunu ve metnin düşmanlıkların sona erdirilmesi ve güven artırıcı önlemlere odaklandığını bildirdi. 

Küresel savaş bütçeleri sarstı IMF ülkeyi kahredecek raporu ilan etti! ABD/İsrail-İran gerilimi İngiltere’yi fena vurdu, büyüme dibi gördü!
Küresel savaş bütçeleri sarstı IMF ülkeyi kahredecek raporu ilan etti! ABD/İsrail-İran gerilimi İngiltere’yi fena vurdu, büyüme dibi gördü!

Avrupa

Küresel savaş bütçeleri sarstı IMF ülkeyi kahredecek raporu ilan etti! ABD/İsrail-İran gerilimi İngiltere’yi fena vurdu, büyüme dibi gördü!

İran'dan yeni ABD iddiası
İran'dan yeni ABD iddiası

Dünya

İran'dan yeni ABD iddiası

İran’dan Antalya çıkarması: Dünya Kupası provası Türkiye’de
İran’dan Antalya çıkarması: Dünya Kupası provası Türkiye’de

Spor

İran’dan Antalya çıkarması: Dünya Kupası provası Türkiye’de

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Devlet millet işte budur.

OSMAN AYDIN

Sayın IRANCUMHURBAŞKANI KUTSAL DAVANIZDA ASLA TAVIZ VERMEYIN BIZ TÜRK MILLETI SIZIN ONURLU DURUŞUNUZA DAVANIZA DUVALARIMIZLA DESTEK VERIYORUZ IKI FRAVUNA YESLIM OLMAYIN BUNLAR TAM BIR BÜLÖF YAPIYORLAR IRAN ANLAŞMAK IÇIN CAN ATIYORMUŞ BIZDE ISTEMIYORUZ SAVAŞ DEVSM ETSIN ASLINDA KORKAKLAR CESARET EDEMIYORLAR KARADAN SAVAŞMAYA HAVADAN VE DENIZDEN SALDIRIYORLAR BUDA KORKAKLIĞIN IŞARETIDIR SAKIN TESLIM OLMAYIN BUNLARA IRANLILARIN TURKLERIN KIM OLDUĞUNU ÖĞRETMEK GEREKIYOR TRUMPTA ÖNCE ISRAILDEKI NUKLEER SILAHLARI YOK ETSIN ONDAN SONRADA SIZDEN ISTESIN YAPMAYIN DIYE BIRINE GÖZ YUM BIRINIDE ENGELLE VARMI BOÖYLE BIR DUNYA
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23