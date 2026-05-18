Adalet Bakanı Akın Gürlek: Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2016 yılında öldürülen Fatma ve İbrahim Teryaki çiftine ilişkin cinayetin yeniden yürütülen soruşturmayla aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiğinin tespit edildiğini ve cinayetin failinin tutuklandığını belirterek, "Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı iradenin sonuç vermeye devam ettiğini ifade etti. Gürlek, "Adalet zamanaşımına uğramaz" ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatının, karanlıkta kaldığı düşünülen olayların üzerine kararlılıkla gittiğini belirtti.

Bakan Gürlek, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü’nde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki’nin hayatını kaybettiği cinayetin, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin koordinasyonuyla yeniden ele alındığını kaydetti. Gürlek, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma sonucunda cinayetin 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldığını aktardı.
Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiğinin tespit edildiğini belirten Gürlek, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıklarının ortaya çıkarıldığını ifade etti. Gürlek, soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek failinin tutuklandığını bildirdi.
Paylaşımında soruşturmayı yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere süreçte görev alan tüm personele teşekkür eden Gürlek, hukuk devletinde hiçbir suçlunun cezasız kalmayacağını vurguladı.

GELİN VE TORUN ÖLDÜRMÜŞ!

Ürgüp ilçesi Mazı Köyünde 06.01.2016 tarihinde Fatma TERYAKİ ve İbrahim TERYAKİ’nin öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde şahısların torunu olan şüpheli Erdoğan Teryaki’nin mont kol bölgesinin atış artığı tespit edilmesi üzerine hakkında kasten öldürmeden dava açılmış olup 29.09.2022 tarihinde şahsın delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verilmiştir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmasına yönelik talimatı doğrultusunda dosya yeniden ele alınarak kolluk tarafından özel çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; olayın aile içerisinden kişiler tarafından (gelin Nimet Teryaki’nin sürekli oğlu Özkan Teryaki’ye kayınpederi olan İbrahim Teryaki tarafından taciz edildiğini ön plana çıkardığı) gerçekleştirildiği, cinayetin şahısların torunu  Özkan Teryaki (Fevzi Teryaki’nin oğlu) ve gelini Nimet Teryaki (Fevzi Teryaki’nin eşi) tarafından gerçekleştirildiği, bu kişilerin ilk yürütülen soruşturmada dikkatleri başka yöne çekerek soruşturmayı bulandırdıkları tespit edildi.

Olayın şüphelisi olabileceği değerlendirilen Özkan Teryaki’nin olaydan sonra ciddi anlamda tedirgin olduğu, uykularının kaçtığı, alkol aldıktan sonra ağlamalara başladığı, ayrıca yaşanan olaydan sonra evlerine güvenlik kamera sistemleri kurdukları, gelen giden yabancı insanları takip edip olaydan sonra evlerine misafir kabul etmedikleri de ortaya çıktı. 

Bu siyonist uşagı masonların lions rotary culubü üyüleri Tüsiyatcıların bazı iş adamları

Yerli ve milli girşimcileri dolaylı yollar ile vaktinde devletin imkanlarınıda kullanarak batırdıkları iş insanların haklarını da arayın bakanım. Ve bu insanlar hertürlü siçil bozukluguna ugratılmış ,evini işini cogu ailesi ile boşanmış, hala bu masonların her yerde ilişkisi olup özellikle bu kişiler ayaga kalkarsa vatana millete ezana sancaga faydası olur diye önü kesilenler faili mecul cinayetler kadar önemli deyilmi. 1995 den beri alenen ülkemde oynanan gelişmesi engellenen ülkemin arkası ve destegi olmayan bu kişiler, batmış parası yok faydasız aptal denilerek lans edilp, iyce yok edilen iş. İnsanları kimin kapısını calsa parasız diye randevü vermeyen yetkili etkililer cimerden bile randevü talebini ceviren yeni buluşlar için dinlenmeyen bu garibleri kim ayaga kaldıracak. Size ulaştırsalar bir konussak. Milliyetciyim dindarım vatanımı seviyorum diyen bir siyasetciden randevü alamadım. Niyeparam yok ismim kaybolmuş silinmiş . Benimde bu dünya ya geliş sebebim ezana sancaga vatana islama hizmet nebiyi zişan muhammed mustafa ümmet zekat sadakam bol olsun diye idi. Ama kullar önümüzü kesti, bu siyasetciler seyretti. Reise hiç ulaşamadım ulaştırmıyorlarda , mektuplar yazdım ne aradı lar tabiki hala ulaştırmıyorlar. Yenibir hamle bir ülkem için faydalı buluşum var herkes formul ve dosya getir ile calma derdinde yada önümü tekrar kesme peşinde. Benim başka vatanım yok illaki bu vatana faydam olacak. Ama kısaca faili mecul batırılanları kim ayaga kaldıracak. Niyeulaşamıyoruz bu masonlar hala şifre koyduda siçilimiz zararlımı görünüyoruz da reise yada bir bakan burokrat gel demiyor bize. Bıktım son 3 yıldırda hastayım bıraktım yaş ilerliyor derdim para olsa idi mason olur bunlar ile ugraşmazdım. Kısacafaili mechul batorılan iş insanı esnaf ne zaman son bulacak bu memlekette saygılarımla.

Gazze 2

Hadi o zaman Muhsin baṣkanın cinayeti ortada .
