Adalet Bakanı Akın Gürlek: Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı iradenin sonuç vermeye devam ettiğini ifade etti. Gürlek, "Adalet zamanaşımına uğramaz" ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatının, karanlıkta kaldığı düşünülen olayların üzerine kararlılıkla gittiğini belirtti.

Bakan Gürlek, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü’nde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki’nin hayatını kaybettiği cinayetin, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin koordinasyonuyla yeniden ele alındığını kaydetti. Gürlek, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma sonucunda cinayetin 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldığını aktardı.

Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiğinin tespit edildiğini belirten Gürlek, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıklarının ortaya çıkarıldığını ifade etti. Gürlek, soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek failinin tutuklandığını bildirdi.

Paylaşımında soruşturmayı yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere süreçte görev alan tüm personele teşekkür eden Gürlek, hukuk devletinde hiçbir suçlunun cezasız kalmayacağını vurguladı.

GELİN VE TORUN ÖLDÜRMÜŞ!

Ürgüp ilçesi Mazı Köyünde 06.01.2016 tarihinde Fatma TERYAKİ ve İbrahim TERYAKİ’nin öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde şahısların torunu olan şüpheli Erdoğan Teryaki’nin mont kol bölgesinin atış artığı tespit edilmesi üzerine hakkında kasten öldürmeden dava açılmış olup 29.09.2022 tarihinde şahsın delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verilmiştir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmasına yönelik talimatı doğrultusunda dosya yeniden ele alınarak kolluk tarafından özel çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; olayın aile içerisinden kişiler tarafından (gelin Nimet Teryaki’nin sürekli oğlu Özkan Teryaki’ye kayınpederi olan İbrahim Teryaki tarafından taciz edildiğini ön plana çıkardığı) gerçekleştirildiği, cinayetin şahısların torunu Özkan Teryaki (Fevzi Teryaki’nin oğlu) ve gelini Nimet Teryaki (Fevzi Teryaki’nin eşi) tarafından gerçekleştirildiği, bu kişilerin ilk yürütülen soruşturmada dikkatleri başka yöne çekerek soruşturmayı bulandırdıkları tespit edildi.

Olayın şüphelisi olabileceği değerlendirilen Özkan Teryaki’nin olaydan sonra ciddi anlamda tedirgin olduğu, uykularının kaçtığı, alkol aldıktan sonra ağlamalara başladığı, ayrıca yaşanan olaydan sonra evlerine güvenlik kamera sistemleri kurdukları, gelen giden yabancı insanları takip edip olaydan sonra evlerine misafir kabul etmedikleri de ortaya çıktı.