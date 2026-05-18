Diploma davasında şaşırtmayan karar! Yalanda ısrar etmenin anlamı ne Ekrem?

Üniversite lisans diplomasının iptaline karşı hukuk mücadelesi başlatan tutuklu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun istinaf başvurusu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından oy birliğiyle reddedildi. İlk derece mahkemesinin yatay geçiş sürecindeki usulsüzlükleri ‘ağır hukuki sakatlık’ olarak nitelendiren kararı, üst mahkemece de hukuka uygun bulundu.

Eğitim geçmişindeki şaibeler ve diploma iptaliyle gündemden düşmeyen; yolsuzluk, kara para aklama, rüşvet, sahtecilik ve suç örgütü kurma gibi birçok skandalın içinde bulunan eski İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, yargı merdivenlerinde bir darbe daha aldı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin, "Yatay geçişteki ağır usulsüzlüklerin davacı tarafından bilinmiyor olması hayatın olağan akışına aykırıdır" diyerek verdiği ret kararına karşı İmamoğlu'nun avukatlarınca yapılan itiraz üst mahkemeye takıldı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, duruşma talebini de geri çevirerek istinaf başvurusunu oy birliğiyle reddetti.

İSTİNAF DA 'USULSÜZLÜK' DEDİ!

Yatay geçiş esnasında yapılan evrak usulsüzlüklerinin arkasına sığınarak iptal kararını kaldırmaya çalışan İmamoğlu cephesinin adli yenilgisine ilişkin detaylar şu şekildedir:

İlk derece mahkemesi, İmamoğlu’nun yatay geçiş işlemlerinin basit bir dikkatsizlik veya "sehven hata" olarak geçiştirilemeyecek kadar büyük bir usulsüzlük barındırdığına hükmetmişti. Üst mahkeme bu tespiti yerinde buldu.

Avukatların, iptal kararını alan Üniversite Yönetim Kurulu’nun yetkisiz olduğuna ve kurulda dekan bulunmadığına yönelik usul itirazları, istinaf dairesi tarafından hukuki bulunmayarak tek tek reddedildi.

Mahkeme heyeti, davacı tarafın yüz yüze savunma yapılması ve duruşma açılması yönündeki talebini reddetti. İnceleme doğrudan dosyadaki deliller üzerinden yürütülerek karara bağlandı.

13 Mayıs 2026 tarihinde oy birliğiyle alınan kararın ardından, bu ağır usulsüzlük tesciline karşı İmamoğlu'nun hukuk ekibinin önünde sadece Danıştay’a yapılacak 30 günlük temyiz süresi kaldı.

Yorumlar

meleknur

İMAMOĞLUNUN BİR DEFA MAHKEME YOLUNU SEÇMESİ YANLIŞ. ÇÜNKÜ KENDİSİDE DİYOR Kİ O DÖNEM BİR KAÇ KİŞİ BU YÖNTEMİ UYGULADIK? KALDI Kİ BU DURUMA DOĞRU OLARAK BAKAN BİR ŞAHSI NASIL OLURDA YÖNETİCİ SEÇME KARARI ALIR? DEMEKKİ HUKUKİ DEĞİL KENDİNCE DOĞRU OLANI YAPACAKMIŞ? KALDI Kİ ŞİMDİ DE KENDİNCE DOĞRU YAPTIKLARINI HAKLI ÇIKARMA GAYRETİNDE?

resat

bunungibi abidik gubidik işleri bitirdikleri ,türkiyenin olmadığını ,anlamışlardır ,herhalde,, hoşlarına gitmeyen durumlarda ,bir gece yarısı ,bildirisi, ardından malum gazetelerde kaçın irtica geliyor ,laiklik elden gidiyor iri punto sürmanşeti,buarada genç subayların rahatsız oldukları ,ikazı, işlem tamamdır istedikleri, hallolur, birileride korkutulurdu, ah nerede o eski günler aaaahhh,!!!!!
