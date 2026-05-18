Katlanabilir iPhone’a büyük darbe: Dayanıklılık testini geçemedi

Teknoloji
Apple’ın katlanabilir iPhone modelinde, cihazın en kritik bileşeni olan menteşe sisteminde yaşanan dayanıklılık sorunları nedeniyle projenin gecikebileceği iddia edildi.

Apple’ın uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modeli bu yıl gelebilir deniyordu. Ancak son sızıntılar, işlerin planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor. Yeni iddiaya göre Apple, cihazın menteşe sistemiyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor.

ASIL SORUN MENTEŞE DAYANIKLILIĞI

Weibo’da paylaşılan bilgilere göre Apple’ın katlanabilir modeli, uzun süreli kullanım testlerinde beklentiyi karşılamadı. Sorun doğrudan menteşede ortaya çıktı.

Cihaz çok sayıda açma-kapama sonrası aşınma gösteriyor. Bu da Apple’ın kalite standartlarının altında kalmasına neden oluyor. Şirketin rakip markalardan daha büyük bir teknik sorun yaşayıp yaşamadığı net değil. Ancak Apple’ın kalite çizgisi daha sert olduğu için küçük sorunlar bile projeyi yavaşlatabiliyor.

Eğer Apple bu problemi kısa sürede çözemezse iPhone Ultra’nın çıkışı ertelenebilir.

İPTAL DEĞİL, BÜYÜK İHTİMALLE GECİKME

Şu an için projenin tamamen rafa kalkması düşük ihtimal görünüyor. Apple’ın bu kadar yaklaşmışken katlanabilir iPhone fikrinden vazgeçmesi beklenmiyor.

Daha olası senaryo, cihazın 2027’ye kayması. Bu da Apple’a menteşe sistemini yeniden güçlendirmek için ekstra zaman verebilir.

Yine de başka ihtimaller de var. Apple cihazı bu yıl tanıtıp satışını daha sonra başlatabilir. Ya da eylül etkinliğine kadar sorunu çözüp planı bozmayabilir.

APPLE BİR BÜYÜK SORUNU ÇÖZMÜŞ OLABİLİR

Menteşe tarafında işler karışmış olsa da ekran konusunda tablo daha olumlu görünüyor. Aynı kaynağa göre Apple, katlanabilir ekranlarda sık görülen kırışıklık sorununu büyük ölçüde çözmüş durumda.

İddiaya göre ekran, uzun kullanım sonrası bile neredeyse kırışıksız kalıyor.

Bu önemli çünkü katlanabilir telefonlarda ekran izi yıllardır en büyük şikayetlerden biri oldu. Samsung dahil birçok markada bu iz tamamen kaybolmuş değil. Apple’ın bu konuda geç kalmasının nedenlerinden biri de zaten buydu.

GÖZLER EYLÜL AYINDA

Eğer Apple planı tamamen bozmazsa katlanabilir iPhone’un en güçlü aday tarihi yine eylül etkinliği olacak. Modelin, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte sahneye çıkması bekleniyor.

Şimdilik Apple’ın önündeki en büyük engel ekran değil. Menteşe. Ve görünen o ki katlanabilir iPhone’un kaderini belirleyecek parça da tam olarak bu.

