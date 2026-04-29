Trump’tan İran’a fotoğraflı tehdit: Artık bay kibar adam yok!
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı bir görsel ve mesajla İran’a yönelik tonunu sertleştirdi. Trump, paylaştığı mesajda artık "Kibar davranmayacağını" belirterek Tahran’ı bir an önce karar vermeye çağırdı.
Trump’ın paylaştığı görselde, patlamaların yaşandığı savaş benzeri bir atmosferde, elinde otomatik bir silah tutarken tasvir edildiği görülüyor. Görselin üzerinde büyük harflerle "ARTIK KİBAR ADAM YOK!" (NO MORE MR. NICE GUY!) ifadesi yer alıyor.
AKILLANSALAR İYİ OLUR
Görselle birlikte paylaştığı yazılı notta İran’ın iç siyasi durumuna ve müzakerelerdeki tutumuna değinen Trump, şu ifadeleri kullandı:
"İran ne yapacağını şaşırmış durumda (kendilerini toparlayamıyorlar). Nükleer silah içermeyen bir anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Yakında akıllansalar iyi olur! Başkan DJT."