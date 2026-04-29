  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rüşvet başkanım rüşvet! İstediği parayı vermesek hakkımızı alamayacaktık Şile’de akraba saltanatı: Damada rekor mesai, personele yokluk Türkiye'den Herzog’a hava sahası tokadı: Saatlerce tur atmak zorunda kaldı 250 yıllık sessizlik bozuluyor mu? Dev fay için kritik durum! Uçak krizi kapıda: Kriz Asya’dan başlayıp dünyaya yayılacak ABD basınından bomba Rusya iddiası! 'Savaşa girecek!' İran’dan ABD’ye ağır tehdit: Dev savaş gemilerini yakarız Fark etmeden servet harcıyoruz! İstanbul’da otel odasında şüpheli ölüm: Genç kadının son anları kamerada TIR şoförü anne nasıl çocuk bakacak? Nüfus nasıl alarm vermesin...
Trump'tan İran'a fotoğraflı tehdit: Artık bay kibar adam yok!
Trump’tan İran’a fotoğraflı tehdit: Artık bay kibar adam yok!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı bir görsel ve mesajla İran’a yönelik tonunu sertleştirdi. Trump, paylaştığı mesajda artık "Kibar davranmayacağını" belirterek Tahran’ı bir an önce karar vermeye çağırdı.

Trump’ın paylaştığı görselde, patlamaların yaşandığı savaş benzeri bir atmosferde, elinde otomatik bir silah tutarken tasvir edildiği görülüyor. Görselin üzerinde büyük harflerle "ARTIK KİBAR ADAM YOK!" (NO MORE MR. NICE GUY!) ifadesi yer alıyor.

Görselle birlikte paylaştığı yazılı notta İran’ın iç siyasi durumuna ve müzakerelerdeki tutumuna değinen Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İran ne yapacağını şaşırmış durumda (kendilerini toparlayamıyorlar). Nükleer silah içermeyen bir anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Yakında akıllansalar iyi olur! Başkan DJT."

Trump: İran bizi aradı 'çöküyoruz' dedi! Hürmüz'ü hemen açmamızı istiyorlar
Trump: İran bizi aradı 'çöküyoruz' dedi! Hürmüz'ü hemen açmamızı istiyorlar

Dünya

Trump: İran bizi aradı 'çöküyoruz' dedi! Hürmüz'ü hemen açmamızı istiyorlar

Haydut beslediği katili uyardı
Haydut beslediği katili uyardı

Dünya

Haydut beslediği katili uyardı

Trump'tan Kral Charles'a: "Sizden daha yakın dostumuz yok!"
Trump'tan Kral Charles'a: "Sizden daha yakın dostumuz yok!"

Gündem

Trump'tan Kral Charles'a: "Sizden daha yakın dostumuz yok!"

ABD, Trump fotoğrafı bulunan pasaportlar basacak
ABD, Trump fotoğrafı bulunan pasaportlar basacak

Dünya

ABD, Trump fotoğrafı bulunan pasaportlar basacak

Trump’tan Siyonistleri sevindiren talimat: İran’a tam kuşatma!
Trump’tan Siyonistleri sevindiren talimat: İran’a tam kuşatma!

Gündem

Trump’tan Siyonistleri sevindiren talimat: İran’a tam kuşatma!

Siyonizmin hamisi Trump’ın kirli oyunu: Charles’ın fikrini sömürgeci hayallerine alet etti
Siyonizmin hamisi Trump’ın kirli oyunu: Charles’ın fikrini sömürgeci hayallerine alet etti

Dünya

Siyonizmin hamisi Trump’ın kirli oyunu: Charles’ın fikrini sömürgeci hayallerine alet etti

Kral, Trump'tan sonunda intikamını aldı!
Kral, Trump'tan sonunda intikamını aldı!

Dünya

Kral, Trump'tan sonunda intikamını aldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23