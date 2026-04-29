Termal kameraya yakalandılar! Elektrikli ve benzinli araçlar arasındaki "ısı" farkı şaşırttı!

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Otomobil dünyasında devam eden "elektrikli mi, içten yanmalı mı?" tartışmasına bu kez termal kameralar son noktayı koydu. Bir yanda fosil yakıtla çalışan klasik motorun gücü, diğer yanda batarya teknolojisinin sessizliği... Gece karanlığında çekilen bir termal görüntü, iki farklı teknolojiye sahip aracın çalışma prensiplerindeki devasa ısı farkını gözler önüne serdi. Ortaya çıkan manzara, neden birinin "sıcak" diğerinin ise "soğuk" teknoloji olarak adlandırıldığını kanıtlar nitelikte.

Termal kameraya yansıyan görüntülerde, öndeki Mercedes marka benzinli aracın motor kaputunun ve ön kısmının adeta kor bir ateş gibi parladığı görülüyor. İçten yanmalı motorun çalışma prensibi gereği binlerce patlamanın yaşandığı motor bloğu, ciddi bir ısı yayıyor. Radyatörün ve egzoz sisteminin bulunduğu ön bölge, termal haritada en yüksek sıcaklığı temsil eden parlak turuncu ve kırmızı renklerle kaplanmış durumda.

Elektrikli Tesla: Bataryalar serin, tekerlekler sıcak!

Arkadaki elektrikli Tesla ise tamamen farklı bir profil çiziyor. Motoru ön kaputun altında olmadığı için aracın gövdesinde herhangi bir ısı yoğunlaşması göze çarpmıyor. Elektrikli araçların yüksek enerji verimliliği sayesinde dışarıya atılan "atık ısı" minimum düzeyde kalıyor. Ancak dikkat çeken bir detay var: Aracın lastikleri ve fren sistemleri, sürtünmeden dolayı tıpkı benzinli araçta olduğu gibi ısı yaymaya devam ediyor. Bu da mekanik sürtünmenin teknolojiden bağımsız olduğunu gösteriyor.

Enerji kaybı mı, teknoloji farkı mı?

İki aracın yan yana geldiği bu kare, aslında verimlilik farkının da bir özeti gibi. Benzinli araçlar yaktıkları yakıtın büyük bir kısmını "ısı" olarak çevreye yayarak enerji kaybederken, elektrikli araçlar enerjiyi doğrudan harekete dönüştürerek çok daha serin kalmayı başarıyor. Termal kamera teknolojisi, otomobillerin kaputunun altında nelerin değiştiğini tek bir kareyle ispatlayarak otomobil meraklılarına görsel bir ders verdi.

Avrupa’nın "En İyisi" Türkiye yollarında: Renault Scenic E-Tech Elektrikli satışa çıktı!
Elektrikli sobadan çıkan yangında anne ile 6 aylık bebeği dumandan etkilendi
En fazla tüketimi hangi şehir yapıyor? Elektrikli araç soket sayısı belli oldu
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin karı, ilk çeyrekte yüzde 55 azaldı
