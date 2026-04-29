Fenomen Fatma Soydaş rekor kırdı: 42 dakikada servet kazandı!
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla gündeme gelen fenomen Fatma Soydaş kısa sürede Tiktok'tan kazandığı para ile gündem oldu.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla gündeme gelen fenomen Fatma Soydaş kısa sürede Tiktok'tan kazandığı para ile gündem oldu.
Sosyal medya içerikleriyle son dönemde konuşulan Fatma Soydaş, bu defa TikTok yayınından elde ettiği kazançla gündem oldu. Özellikle Said Hatipoğlu ile birlikte çektiği videolar sonrası takipçi sayısını artıran fenomen Soydaş sosyal medyada büyük bir kazanca imza attı.
42 DAKİKADA KAZANDIĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI Soydaş, TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında izleyicilerden gelen yoğun ilgi ve hediyelerle sadece 42 dakika içerisinde 323 bin 330 TL topladı.
ABONELİK KISMINIDA AÇTI Öte yandan, Instagram üzerinden de yeni bir adım atan Soydaş, kısa süre önce abonelik sistemini devreye almıştı.
Aylık 59,99 TL olarak belirlenen abonelik ücretine rağmen iki gün içerisinde 9 bin 338 aboneye ulaşan fenomenin, bu sistemden elde ettiği gelirin 560 bin TL’yi aşması da sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı bulmuştu.
