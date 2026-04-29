Tıkalı damarları açıyor! Dünyanın en güçlü antioksidan kaynağı nar damarları koruyabilir: Nar suyu içerseniz...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Nar tüketimi, bağırsakların ürettiği özel bir molekül sayesinde damarları koruyabilir. Nar suyu var ki hem her derdimize deva oluyor hem de neredeyse her mevsimde ulaşabiliyoruz. Yeni araştırma, umut veren çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Cardiff Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, narın kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dair dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Nar, zengin besin değeri ve güçlü antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor.

Bilim insanları, nar tüketimi sonrası bağırsak bakterilerinin ürettiği bir bileşiğin, damar tıkanıklığını azaltarak kalp hastalıklarına karşı koruyucu rol oynayabileceğini belirledi. Araştırmaya göre narın faydası doğrudan meyvenin kendisinden değil, bağırsaklarımızda yaşayan bakterilerin nar bileşenlerini işlemesiyle ortaya çıkıyor. Narın içeriğinde bulunan polifenoller, bağırsak bakterileri tarafından “ürolitin A” adlı güçlü bir bileşiğe dönüştürülüyor. Asıl koruyucu etkiyi de bu molekül sağlıyor.

Bilim insanlarının bulgularına göre; damarları koruyan kritik mekanizma ürolitin A. Bu da damar sertliğine yol açan plak oluşumunu azaltırken, iltihabı baskılıyor, oksidatif stresi düşürüyor ve bağışıklık hücrelerinin damar duvarına zarar vermesini engelliyor. Bu etkiler, kalp krizi ve inmenin en önemli nedenlerinden biri olan damar tıkanıklığını doğrudan hedef alıyor. Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri ise bu koruyucu etkinin kolesterol seviyeleri düşmeden gerçekleşmesi oldu. Yani ürolitin A, klasik yöntemlerin aksine doğrudan damar içindeki iltihaplanmayı azaltarak çalışıyor. Araştırmacılar, bu faydaların kişiden kişiye değişebileceğini de vurguluyor. Çünkü herkesin bağırsak mikrobiyomu aynı şekilde çalışmıyor. Bazı bireyler ürolitin A’yı daha verimli üretirken, bazıları aynı faydayı göremeyebilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR! Yüksek oranda C vitamini içerir ve bağışıklık sistemini destekler. Düzenli tüketimi, hastalıklara karşı direnci artırır ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER, KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR! Kolesterolü dengeleyen ve tansiyonu düzenleyen etkileriyle kalp sağlığına fayda sağlar. İçerdiği polifenoller, damar tıkanıklıklarını önlemeye yardımcı olur ve kalp krizi riskini azaltır. GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR! Nar, serbest radikallerle savaşan antioksidanlarla doludur. Bu özellik, ciltte yaşlanma belirtilerini yavaşlatır ve hücrelerin zarar görmesini engeller. Aynı zamanda vücudu toksinlerden arındırır. SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER! Lif bakımından zengin yapısıyla sindirimi destekler ve bağırsak hareketlerini düzenler. Kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olur. KAN ŞEKERİNİ DENGELER! Glisemik indeksi düşüktür, bu da kan şekerini ani dalgalanmalardan korur. Diyabet hastaları için kontrollü tüketildiğinde faydalı olabilir. Nar, lezzetli tadı ve sağlığa katkılarıyla günlük beslenme rutininize eklenebilecek harika bir meyvedir. Çiğ olarak tüketilebileceği gibi salatalara, tatlılara veya nar suyu şeklinde de dahil edilebilir. Ancak nar suyu tüketirken şeker içeriğine dikkat edilmesi, dengeyi sağlamak için önemlidir. Günlük porsiyonları aşırıya kaçmamak ve sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak düzenli olarak tüketmek en iyisidir.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23