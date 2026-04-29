Yüreğir Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li isim getirildi!

Adana Yüreğir’de, Ali Demirçalı’nın görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliğine CHP’li meclis üyesi Cafer Boyraz seçildi.

Yüreğir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ceyda Faruk Balkan'ın başkanlığında belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen oturumda, başkan vekili seçimi için CHP grubu Boyraz'ı, AK Parti ve MHP grupları ise AK Parti'li meclis üyesi Tarık Özünal'ı aday gösterdi.

Adayların, oylamanın iki turunda üyelerin üçte ikisinin oyunu alamaması nedeniyle seçim üçüncü tura gitti.

Salt çoğunluğun arandığı son turda Boyraz 21, Özünal da 15 oy aldı aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

 

Başkan vekili seçilen CHP'li Boyraz, meclis üyelerine teşekkür etti.

Oturumu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar da takip etti.

İçişleri Bakanlığınca 21 Nisan'da yapılan açıklamada, yargılandığı davada "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

