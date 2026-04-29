Tam santimetreydi! Karın şişliği ve nefes darlığının sebebi bakın neymiş?

Karın şişliği ve nefes darlığı yaşayan 48 yaşındaki Emre Çort’un şikayetlerinin nedeni, yapılan tetkiklerin ardından ortaya çıktı. 48 yaşındaki Emre Çort, yaşadığı nefes darlığı ve karnındaki şiddetli sıkışma hissi nedeniyle Medipol Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Atasever’e başvurdu. Karaciğerinde büyüyen 20 santimetre büyüklüğünde bir kist olduğunu öğrenen Çort, Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

“Karaciğerinde oldukça büyük bir kist saptandı”

Hastanın farklı şikayetlerle yapılan tetkikler sonrası kendilerine yönlendirildiğini belirten Dr. Atasever, “Hastamız, ilk olarak başka bir branşta değerlendirilmiş ve özellikle akciğere yönelik tetkikler yapılmış. Ancak yapılan incelemelerde karaciğerinde oldukça büyük bir kist saptandı ve tarafımıza başvurdu. Öncelikle ameliyatsız tedavi yöntemlerini değerlendirdik ancak hastamızın durumu bu yöntemler için uygun değildi. Bu nedenle cerrahi müdahale kaçınılmaz hale geldi” diye konuştu.

Kist tamamen temizlendi

Karaciğerde yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde kist bulunduğunu belirten Dr. Atasever, “Gerçekleştirdiğimiz operasyonla kistik yapıyı tamamen temizledik. Ameliyat sonrası süreç hastamızın da uyumuyla oldukça iyi ilerliyor. Nefes darlığı ve karın bölgesinde ağrı gibi şikayetler hastalığın ilk bulguları arasında yer alabiliyor. Bu nedenle bu tür belirtiler ihmal edilmemeli” dedi. Hastanın ameliyat sonrası sürecinin çok iyi ilerlediğini belirten Atasever, kistin tekrarlama ihtimaline karşı bir süre ilaç tedavisi uygulanacağını ve yakın takibin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yaşadığı süreci anlattı

Başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Emre Çort, yaşadığı süreci ve doktoruna duyduğu güveni şu sözlerle anlattı:

“Karnımda sıkışma ve şişlik hissi vardı, bu durum günlük yaşamımı ciddi şekilde etkiliyordu. Nefes almakta zorlanıyordum. Bunun üzerine doktor araştırmaya başladım ve Ahmet hocayı internetten buldum. Açıkçası ben her doktora kolay güvenen biri değilim. Daha önce yaşadığım tecrübeler nedeniyle kendimi hemen teslim etmem. Çünkü doktora güvenmek çok farklı bir şey, aslında tüm sağlığınızı ona emanet ediyorsunuz. Bu güvenin hem tedavi sürecinde hem de psikolojik olarak iyileşmeye büyük katkı sağladığını düşünüyorum.”

“Süreç boyunca iletişimimizi hiç koparmadık”

Ameliyat sürecinin çok iyi geçtiğini ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını dile getiren Çort, “Ahmet hocam sayesinde kendimi güvende hissettim. Süreç boyunca iletişimimizi hiç koparmadık. En ufak bir sorumda bile hocam bana geri dönüş sağladı, saat fark etmeksizin ilgilendi. Bu ilgi ve yaklaşım benim için çok kıymetliydi. Hatta bu memnuniyetimi hastaneye de ilettim. Gerçekten güler yüzü ve yaklaşımıyla farklı bir hekim olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.