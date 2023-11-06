  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Güney Afrika'dan İsrail kararı! Harekete geçti, hamlesi geldi: Tüm diplomatlarını çekme kararı aldı!

Bayraktar, Türkiye'de petrol ve doğalgazda flaş hamleler yapılıyorken paylaştı! Enerji Çalışanları Haftası

DMM'den İsrail yanlılarının 'Gazze'de ölü taklidi' iddialarına yalanlama

Türkiye'den SİHA alan Kosova'dan çok konuşulacak Haluk Bayraktar kararı

Çocuklar elimizden gitmesin: 40 yıl önce ileri sürülmüştü, artık bu durum kanıtlandı

Hamas'la ilgili skandal sözler! İsrail'i aklamaya çalışan Habertürk'e tepki yağıyor

Gıda fiyatları durdurulamazken BİM, A101 ve ŞOK son ayçiçek yağı fiyatlarını duyurdu!

İsrail'e destek veren ABD'ye saldırı şoku

Türkiye'nin ünlü emlak sites satıldı! İşte yeni sahipleri

Kemal kaybetti Ekrem havalara uçtu: İçimde bir şeyler bum bum yani
Dünya Trump'tan İran ifşası: Sizi vurmamız lazım ama...
Dünya

Trump'tan İran ifşası: Sizi vurmamız lazım ama...

Yeniakit Publisher
2023-11-06 23:45:00 -
Trump'tan İran ifşası: Sizi vurmamız lazım ama...

İran ve ABD ilişkilerine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Eski ABD Başkanı Donald Trump, akıllara zarar bir olayı ifşa etti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, İran'ın itibarını korumak için ABD üslerine füze saldırısı düzenlendiğini, saldırının da İran tarafından ABD'ye iletildiğini bu sayede füzelerin boş alanlara fırlatıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, görevi döneminde ABD İHA'sını düşüren İran'ı vurduklarını söyleyen Trump, İranlı yetkililerin itibarı korumak için başka çare olmadığı için ABD üslerine önceden belirlenen noktalara füze saldırısı düzenlediğini ifşa etti. Yerler önceden belirlendiği için kimsenin yara almadığını belirtti.

Başka çaresi yok vuracağız

Trump, İranlıların kendilerini aradığını ve bir askeri üsse 18 füze fırlatacalarını ancak endişelenmemeleri gerektiğini belirterek garanti verdiğini söyledi. Füzelerin de üssün etrafına düştüğünü açıkladı.

Donald Trump meclis başkanı mı oluyor?
Donald Trump meclis başkanı mı oluyor?

Dünya

Donald Trump meclis başkanı mı oluyor?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trump askeri sırları verdiği iddialarını reddetti
Trump askeri sırları verdiği iddialarını reddetti

Dünya

Trump askeri sırları verdiği iddialarını reddetti

Donald Trump, İsrail Savunma Bakanı Gallant'a böyle seslendi
Donald Trump, İsrail Savunma Bakanı Gallant'a böyle seslendi

Dünya

Donald Trump, İsrail Savunma Bakanı Gallant'a böyle seslendi

Trump'tan katil Netanyahu mesajı!
Trump'tan katil Netanyahu mesajı!

Dünya

Trump'tan katil Netanyahu mesajı!

Trump'tan Hamas alçaklığı
Trump'tan Hamas alçaklığı

Dünya

Trump'tan Hamas alçaklığı

Küçük Trump hakim karşısında
Küçük Trump hakim karşısında

Dünya

Küçük Trump hakim karşısında

Trump harekete geçti
Trump harekete geçti

Dünya

Trump harekete geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aladin

Ah bu şia domuzları yokmu. İsrail domuzuna bile Tebbet okutur.

Vahap Kalyoncu

İran bunu hep yapıyor.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23