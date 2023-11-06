Trump'tan İran ifşası: Sizi vurmamız lazım ama...

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, İran'ın itibarını korumak için ABD üslerine füze saldırısı düzenlendiğini, saldırının da İran tarafından ABD'ye iletildiğini bu sayede füzelerin boş alanlara fırlatıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, görevi döneminde ABD İHA'sını düşüren İran'ı vurduklarını söyleyen Trump, İranlı yetkililerin itibarı korumak için başka çare olmadığı için ABD üslerine önceden belirlenen noktalara füze saldırısı düzenlediğini ifşa etti. Yerler önceden belirlendiği için kimsenin yara almadığını belirtti.

Başka çaresi yok vuracağız

Trump, İranlıların kendilerini aradığını ve bir askeri üsse 18 füze fırlatacalarını ancak endişelenmemeleri gerektiğini belirterek garanti verdiğini söyledi. Füzelerin de üssün etrafına düştüğünü açıkladı.