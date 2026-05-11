Trump'tan İran açıklaması! "Kabul edilemez"

ABD’nin saldırıların sonlandırılması için İran'a 14 maddelik bir metin iletmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cuma günü yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerine ilişkin İran'dan yanıt beklediklerini ifade etmişti. İran'ın cevabı Pakistan'ın arabuluculuğuyla ABD'ye iletildi.

İran'ın yanıtını okuduğunu belirten Trump, yanıtları beğenmediğini ve kabul edilemez bulduğunu söyledi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İran’ın sözde “Temsilcilerinden” gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Hiçbir şekilde kabul edilemez."

TRUMP ESKİ BAŞKANLARI DA HEDEF ALDI

İran’a yönelik açıklamalarında yalnızca mevcut müzakere süreciyle yetinmeyen Trump, kendinden önce görev yapan ABD başkanlarını da sert sözlerle eleştirdi. İran’ın yıllardır ABD’yi ve dünyayı oyaladığını savunan Trump, özellikle Barack Obama dönemindeki nükleer anlaşmayı hedef aldı.

Obama’nın İran’a fazla taviz verdiğini öne süren Trump, o dönemde uygulanan politikanın Tahran yönetimine büyük hareket alanı sağladığını iddia etti. Trump ayrıca Joe Biden’ı da eleştirerek, İran’ın önceki yönetimler döneminde ABD’ye karşı daha rahat hareket ettiğini savundu.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞME İDDİASI GÜNDEMDE

İran’ın taslağa verdiği yanıt sonrası dikkatler yalnızca Washington-Tahran hattına değil, İsrail’e de çevrildi. İsrail basınında yer alan iddialara göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump arasında kritik bir görüşme yapılması bekleniyor.

Söz konusu temasın, İran’dan gelen yanıtın ardından ve bölgede güvenlik geriliminin sürdüğü bir dönemde gerçekleşecek olması, görüşmeye ayrı bir önem kazandırdı. İsrail cephesinde, olası tüm senaryolara karşı hazırlık yapıldığı yönündeki değerlendirmeler de dikkat çekti.

UZLAŞI İHTİMALİ ZORLAŞTI

Trump’ın “kabul edilemez” çıkışı, ABD’nin İran’la uzlaşma arayışının kolay ilerlemeyeceğini bir kez daha gösterdi. Taraflar arasında doğrudan ya da dolaylı temaslar sürse de, açıklamaların tonu sürecin halen son derece kırılgan olduğunu ortaya koyuyor.

İran’ın gönderdiği yanıtın ardından yaşanan bu sert çıkış, ateşkes ve saldırıların sonlandırılmasına ilişkin diplomatik girişimlerin önümüzdeki günlerde daha da çetin bir zemine kayabileceğine işaret ediyor.