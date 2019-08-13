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Trump'tan ilk açıklama: Umarım kimse ölmez

Haftanın ikinci gününe de düşüşle başlayan New York borsası Çin'e yönelik ek vergi erteleme kararı ile günü yükselişle kapattı. Kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump ilk kez konuştu.

13 Ağustos 2019 Salı 23:52
Trump'tan ilk açıklama: Umarım kimse ölmez

ABD yönetimi, Çin'e getirdiği yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi uygulamasını, bazı bilişim-teknoloji ürünleri için 15 Aralık tarihine kadar ertelediğini açıkladı.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Çinli yetkililer arasında yapılan son görüşmenin ardından bu kararın alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre ABD, 300 milyar dolarlık Çin ürünlerine getirilen ilave yüzde 10'luk gümrük vergisinin uygulanmasını 1 Eylül'den 15 Aralık'a erteledi.

İlave gümrük vergisi 3,5 ay ertelenen ürünlerin başında cep telefonu, laptop ve video oyun konsolu gibi bilişim-teknoloji ürünlerinin geldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, sağlık, güvenlik ve ulusal güvenlikle ilgili bazı ürünlerin ise ilave gümrük vergisi listesinden çıkarıldığı kaydedildi.

Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'de konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmayı çok istediğini söyledi.

Çinli yetkililerle yaptıkları son görüşmeye atıf yapan Trump, "Çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Bizden tarım ürünleri alacaklarını söylediler ancak şu ana kadar bu konuda beni hayal kırıklığına uğrattılar. Söylediklerini yapmadılar ya da ertelediler diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD ve Çin'i karşı karşıya getiren Hong Kong'daki son duruma ilişkin soru üzerine, Trump, "Çin çok zor bir durumla karşı karşıya. Bir çözüm yolu bulunacağına inanıyorum. Umarım kimse zarar görmez, kimse ölmez." yorumunu yaptı.

ABD borsalarında son durum

New York borsası, haftanın ikinci gününe de düşüşle başlamıştı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybıyla 25.845,81 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 2.877,71 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 düşüşle 7.855,87 puan seviyelerine inmişti.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın Çin'le ilgili olumlu açıklamalarının ardından ABD borsaları yükselmeye başladı. Dow Jones ve SP 500 endeksleri 1.50 puana yakın Nasdaq da yüzde 2'ye yakın değer kazanarak günü kapattı.

Neler yaşandı?

ABD Başkanı Trump, geçen hafta sonu, ülkesinin Çin ile ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak bir anlaşma yapmak için henüz hazır olmadığını söylemişti. ABD Hazine Bakanlığı ise geçen haftaki açıklamasıyla Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan etmişti.

Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs ayının başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestolar, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda beşinci gününe girerken yolcuların check-in işlemlerinin geçici durdurulduğu açıklanmıştı.

Avrupa da yükselişte

Öte yandan Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD yönetiminin Çin’den yapılacak telefon ve tekstil ürünleri ithalatına yönelik gümrük vergisini artırma kararının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 yükselerek 372,40 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 artarak 5.363,07 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,36 değer kazanarak 20.539,43 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,60 yükselişle 11.750,13 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33’lük artışla 7.250,90 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,29’luk düşüşle 1,1179 seviyelerinde işlem görüyordu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 23:52
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