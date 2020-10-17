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Dünya Trump'tan Ilhan Omar'a ırkçı saldırı
Dünya

Trump'tan Ilhan Omar'a ırkçı saldırı

Başkan Donald Trump, seçim konuşmasında, Ilhan Omar 'e ABD'ye yasadışı yollardan girmekle ve kendi erkek kardeşiyle evlenmekle haksız suçlamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:23:00 -
Trump'tan Ilhan Omar'a ırkçı saldırı

Trump, Florida, Ocala'daki son mitinginde Minnesotalı kongre üyesi Ilhan Omar’a karşı, onu Amerika'dan "nefret etmekle" suçladığı başka bir ırkçı saldırı başlattı.

Pelosi'li Temsilciler Meclisi'ne bakıldığında, İsrail'den nefret ediyorlarmış gibi bir halleri olduğunu belirten Başkan Trump, ayrıca buraya yasadışı yollarla gelip erkek kardeşiyle evlenen Omar'a güveniyorlar diye konuştu.

Sağcı bloglar, eski kocası Ahmed Nur Said Elmi'nin aslında Omar'ın kardeşi olduğunu ve Elmi'nin ABD'ye taşınabilmesi için ikilinin 2009 yılında evlendiğini belirtti.

Somali doğumlu Ilhan Omar, ABD'ye 1990'lı yıllarda mülteci olarak geldi. Omar, 2000 yılında 17 yaşındayken ABD vatandaşı oldu.

Trump, konuşması boyunca Omar'a saldırmaya devam etti. Anketler aksini göstermesine rağmen Omar'ın memleketi Minnesota'da kendisinin kazanacağını öne sürdü.

Trump, "Omar sayesinde Minnesota'yı kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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