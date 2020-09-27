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Dünya Trump'tan ilginç istek: Doping testi yapılsın
Dünya

Trump'tan ilginç istek: Doping testi yapılsın

ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayın tartışması öncesi Demokrat başkan adayı Joe Biden'a doping testi yapılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 21:07:00 -
Trump'tan ilginç istek: Doping testi yapılsın

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Demokrat başkan adayı Joe Biden'la canlı yayında tartışacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Donald Trump'tan ise ilginç bir istek geldi.

Trump, Demokrat başkan adayı Joe Biden ile yapacağı ilk canlı yayın tartışması öncesinde, rakibine doping testi yapılmasını istedi.

ABD Başkanı Trump, konu ile ilgili ifadelerini, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından kaydetti.

"Doping testi isteyeceğim"

Trump, Salı günü canlı yayın tartışması öncesi veya sonrası uykucu olduğunu söylediği Joe Biden'a doping testi yapılmasını isteyeceğini ifade etti. Trump, kendisine de doping testi yapılmasını kabul ettiğini belirtti.

"Tutarsızlığına doping neden oluyor"

Trump, Biden'ın performansının inişli-çıkışlı olduğunu belirterek, bu tutarsızlığın doping nedeni ile olabileceğini söyledi.

Hangi tarihte?

3 Kasım tarihindeki başkanlık seçimleri öncesi Donald Trump ve rakibi Joe Biden ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül tarihinde yapacak.

Hangi konular tartışılacak?

İki ismin tartışacağı hususlar arasında, ABD gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi, ekonomi, kentlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.

Nerede olacak?

İlk tartışma, Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak. Tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV Sunucusu Chris Wallace'in yapacağı öğrenildi.

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