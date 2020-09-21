Trump'tan gözdağı: Asla izin vermeyeceğiz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan yaptırımların yeniden uygulanmasına ilişkin bir açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'ın nükleer silah sahibi olmasına ya da yeni balistik füze leri denemesine asla izin verilmeyeceğini belirterek, yeni yayınlanan başkanlık kararnamesi ile İran'a konvansiyonel silah tedariği ve satışı konusunda yardım sağlayan kişi ve kuruluşların mal varlıklarının bloke edileceğini söyledi.

Trump, ABD'nin, İran'ın silahlanma ağıyla bağlantılı 27 kuruluş ve şahsa yeni yaptırım ve ihraç kontrolü önlemlerinin getirildiğini açıkladı.

İran'ın gizlice nükleer silah yapmaya çalıştığını söyleyen ABD Başkanı Trump, İran nükleer silah yaparken boş boş oturulamayacağını açıkladı.

"İran refaha kavuşmak istiyorsa..."

ABD'nin İran'ın nükleer ve konvansiyonel silaha sahip olmasını mutlaka durduracağını belirten Trump, İran'ın refaha kavuşmasının bu tür çabalardan uzak durmasına bağlı olduğunu söyledi.