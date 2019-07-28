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Trump’tan Fransız şarabı vergisi tehdidi

Fransa’nın dijital hizmet veren şirketlere yönelik dijital vergilendirme projesine, ABD Başkanı Donald Trump’dan Fransız şarabını vergilendirme tehdidi geldi.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:59
Trump’tan Fransız şarabı vergisi tehdidi

Fransa’nın dijital hizmet veren şirketlere yönelik dijital vergilendirme projesine, ABD Başkanı Donald Trump’dan Fransız şarabını vergilendirme tehdidi geldi.


ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’da faaliyet gösteren çok sayıdaki Amerikan firmasını etkileyecek dijital vergilendirme projesinin gerçekleşmesi halinde ABD’nin Fransız şarabını vergilendireceği tehdidinde bulundu.


Fransa’nın planlandığı yeni vergi, Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi dijital hizmet veren ABD’li şirketleri etkileyecek. ABD Başkanı Trump yeni vergi için “Fransa, büyük Amerikan teknoloji şirketlerimiz için dijital bir vergi koydu. Eğer birileri onları vergilendirecekse, bunu yapan onların ülkesi yani ABD olmalı” yorumunu yaptı.


ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Macron’un aptallığına karşılık olarak biz de harekete geçtiğimizi duyuruyoruz. Her zaman Amerikan şarabının Fransız şarabından daha iyi olduğunu söylemişimdir” açıklaması yaptı ve Fransız şarabına ek vergilendirme getirileceğini duyurdu.



“Vergilendirme ile ilgili kararlarımızı ulusal ve egemen bir ulus olarak alıyoruz”


Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, dün yaptığı açıklamada, öğleden sonra Amerikan mevkidaşı Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüşeceğini söyledi. Çabalarının, Amerikan şirketlerini hedeflemeyle değil, "adil vergilendirme" ile ilgili olduğunu söyleyen Fransız Bakan, Ağustos’taki G7 toplantısında dijital vergi konusunda ABD ile bir fikir birliğine varmayı umduğunu belirtti. Le Maire Cuma günü yaptığı açıklamada, "Fransa egemen bir ulus. Vergilendirme ile ilgili kararlarımızı ulusal ve egemen bir ulus olarak alıyoruz" dedi.


Fransız şarapçılık sektörünün karardan kaygılanmadığı öğrenilirken Fransa’nın dijital hizmet vergilendirmesinin Ocak 2019 tarihi itibari ile hesaplanarak Google, Amazon, Facebook, Apple gibi şirketlere uygulanacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:59
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