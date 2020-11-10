Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası

Koltuktaki ikinci dönem için girdiği seçimleri kaybettiği açıklansa da Twitter hesabından mesaj vermeye devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partiyi ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesini (FDA) hedef aldı.

Pazartesi günü Pfizer'ın muhtemel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yüzde 90 etkili olduğunu açıklamasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"FDA ve Demokratlar aşıyla galibiyet kazanmamı istemediği için seçim öncesinde değil 5 gün sonra ortaya çıktı. Bunların tamamını söylemiştim.

Joe Biden başkan olsaydı aşıyı 4 yıl daha ne siz görürdünüz ne de FDA bu kadar hızlı onaylardı. Bürokrasi milyonlarca hayatın mahvolmasına neden olurdu."

Trump, daha sonra yaptığı paylaşımlarda da aşıyı kendisinin başarısı gibi gösteren kişilerin görüşlerine yer verdi ve üst üste attığı mesajları seçimlere bağlayarak 'kazanacağız' diye bitirdi.

Cumartesi günü AP haber ajansının mağlubiyetini açıkladığı Trump, oyların tamamının sayılmasından ve yaptıkları yasal itirazların sonuçlanmasından umutluymuş gibi davranıyor. Cumhuriyetçilerin adayı, seçimden önce pek çok kez aşının 'çok yakında' geleceğini söylese de net bir tarih verememişti.

ABD’li ilaç devi Pfizer ve yöneticileri arasında bir Türk bilim insanının bulunduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ileri aşamadaki koronavirüs aşı adayından güzel haber pazartesi günü geldi. 'BNT162b2' isimli aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri 27 Temmuz’da başlamıştı. Bugüne kadar 43 bin 538 kişinin katıldığı denemeler, daha net verilerin elde edileceği son analize kadar devam edecek.